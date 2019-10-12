快評：搞不好兩岸關係 其他都是空談

中評社快評/台灣前“國安局”局長蔡得勝日前陪同中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜出席兩岸政策白皮書記者會時說，自己在“國安局”服務超過35年，算是看過最多中共資料，且對“國家安全”風險的了解比一般人更深。他說，深刻理解到台灣現在的處境，如果搞不好兩岸關係台灣的生存發展都遭遇阻礙。一個不能搞好兩岸關係的人，絕對不是好的領導者；搞不好兩岸關係其他都是空談。



蔡得勝會後被問到如何看待蔡英文日前表示兩岸關係沒有好與壞、只有“國家”利益的問題時說，台灣即將面臨的風險必須讓百姓清楚，海峽兩岸的問題是很糾結的問題，解決之道只有“兵戎相見”或者“坐下來談”：“兵戎相見”大家都不願意，避免“兵戎相見”不是只靠罵、或者外援可以解決，執政者應該告訴人民有什麼法寶可以免於戰爭；至於“坐下來談”，難道一定是投降嗎？一名睿智的領導人，必須要有能力處理兩岸關係，面對問題時一定要用正確的態度……



我們認為，蔡得勝對兩岸關係的評論非常深刻、到位，他提出的警言更值得台灣民眾反省、深思。兩岸應該避免“兵戎相見”，兩岸“坐下來談”台灣才有出路。作為台灣的領導者，如果搞不好兩岸關係，其他都是空談，不可能是一個好的領導者！不能清楚告訴台灣百姓可能面臨的風險與危機的領導者，更是一個不負責任的領導者！

