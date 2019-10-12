中評社北京10月12日電／8日召開的國務院常務會議審議通過了《優化營商環境條例（草案）》，以政府立法為各類市場主體投資興業提供制度保障。這無疑向外界傳遞出一個清晰的信號：優化營商環境絕非權宜之計，而是長久利企利民之策。



新華網發表新華社記者齊中熙、趙文君述評文章表示，近幾年來，按照黨中央、國務院部署，深化“放管服”改革和一系列優化營商環境政策取得了立竿見影的效果。今年上半年，中國日均新設企業1.94萬戶。截至今年6月底，全國有各類市場主體1.16億戶。世界銀行的報告也顯示，中國營商環境在全球排名一次性提高32位。



為優化營商環境確立制度保障讓各類市場主體更加安心、更有恒心。深化“放管服”改革、優化營商環境，是當前激發市場活力、頂住經濟下行壓力的重要手段，也對中國經濟行穩致遠具有重要意義。同樣，任何企業想要長久發展，都要持之以恒深耕市場，訂立長遠規劃。將優化營商環境的經驗做法上升為法規，無疑讓企業吃下了未來發展的“定心丸”。



文章指出，“放管服”改革是一場“刀刃向內”的自我革命，要把更多行政資源從事前審批轉到加強事中事後監管上來。“攬權容易放權難”，放下去的權會不會以其他形式再收上來？對一些邊界模糊、執行彈性大的事項如何規範？這些都需要以制度形式做出明確回答，讓各級政府機構“心中有戒”，不可朝令夕改。



文章認為，為優化營商環境確立制度保障也讓世界對中國經濟更有信心。市場經濟是法治經濟。“口說無憑，立字為據”，將近年來“放管服”改革中行之有效的經驗做法上升為法規，並對標國際先進水平，確立對內外資企業等各類市場主體一視同仁的營商環境基本制度規範，做到公開透明，一把尺子量到底，不僅是政府機構的承諾，也是規範執法的底線，還是今後司法救濟的依據。



從深化改革到制度創新，“放管服”邁入新的階段，也必將為增強市場活力和經濟內生動力、推動高質量發展增添更大的力量。

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