假日經濟“大餐”仍有深耕空間

中評社北京10月12日電／剛剛過去的黃金周各地文旅及消費市場依然一片火熱。據報道，國慶七天全國共接待國內遊客7.82億人次，同比增長7.81%；實現國內旅遊收入6497.1億元，同比增長8.47%。全國零售和餐飲企業銷售額達1.52萬億元，同比增8.5%。與此同時，國慶檔電影票房突破50億元，其中《我和我的祖國》一部電影的票房就突破22億元。與去年同期相比，全國票房收入創歷史紀錄，並實現翻倍式增長。



羊城晚報發表首席評論員閱盡文章表示，儘管每逢黃金周時，總有人抱怨“景區人擠人”“高速路變停車場”，但出游的熱潮依然勢不可擋。在這個黃金周裡，僅廣東一省就接待遊客5507.7萬人次，收入達464.9億元。來自權威部門的數據顯示，今年國慶黃金周旅遊市場多項數據均創歷史新高。



巧合的是，今年正好是黃金周假期制度實施整20周年。1999年9月18日，中國發布《全國年節及紀念日放假辦法》，決定增加公眾法定休假日，“黃金周”假期的概念也由此進入公眾視線。



20年來，伴隨著黃金周假期及假日經濟的不斷發展，國人的旅遊消費觀念和行為都發生了巨大變化。從初期的一窩蜂式盲目湧向景區“觀景看熱鬧”，到理性安排假期出游，科學選擇出游路線；從簡單的跟團“景區拍照，酒店睡覺”再到個人自由行、深度游、自駕游等，彰顯的不只是國人出游方式的多元化，更是人們對更美好生活的追求。



在持續的假日出游熱潮中，假日經濟也呈現出高速發展的態勢。購物、餐飲等傳統消費火爆異常，文化、體育、夜間經濟等新興消費亦亮點紛呈。遊客獲得了豐富體驗，商家賺得盆滿鉢滿，可謂皆大歡喜，雙方都得到實在的“獲得感”。



文章指出，如此評價並非說我們的假日經濟已大功告成，只需按部就班發展即可。君不見在大力發展假日經濟的幌子下，一些地方的景區過度商業化，片面追求“門票經濟”，既破壞了景區的文化內涵，也令遊客大倒胃口。有的地方則陷入假日經濟的誤區，不切實際大搞人造景觀，結果不倫不類，甚而背上沉重的債務負擔。



顯然，與國人旺盛的假日消費需求相比，當下有些地方的“假日供給”仍處在發育期，尚有諸多不足需完善。隨著物質生活的豐富和提高，人們對精神文化的追求日益強烈。此次國慶檔電影票房大豐收，吸引大量多年不進影院的人就是縮影。或可預期，未來體現個性與多元化文化旅遊消費勢必成為新熱點。而且，權利意識覺醒與享受生活理念的風行，讓人們對假日消費的品質亦提出更高要求，忽視顧客體驗的假日經濟必將遭到唾棄。



總之，休閑時光裡的假日經濟大餐，不僅要更豐富多彩，更要高品質，如何令消費升級並拓展發展空間，從注重量的滿足向追求質的提升，仍然大有文章可做。





