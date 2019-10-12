體育產業正在“加速跑”

中評社北京10月12日電／在今年的“十一”黃金周中，體育消費無疑是個亮點，人們越來越多地選擇“燃燒卡路裡”的方式度過假期。在這一消費需求變化過程中，我國體育產業也正在發生著蝶變，新模式、新內容不斷湧現，整個產業鏈正在加速提升——



國慶長假剛過，大家在朋友圈裡又看到不少人曬騎行、曬潛水、曬滑翔，如今，這些已成為比曬美食、曬風景更酷的選擇。隨著全民健身理念不斷深入人心，公眾對體育、旅遊的多樣化消費需求日益增長，體育產業的重要性也愈加明顯。業內人士指出，推動體育產業成為國民經濟支柱性產業，讓經常參加體育鍛煉逐漸成為人們的生活方式，對於推動消費升級、促進形成強大的國內市場具有非常重要的意義。



體育旅遊成假期新寵



早在2016年，國家體育總局等部門印發的《關於大力發展體育旅遊的指導意見》中就明確提出，到2020年體育旅遊總人數達到10億人次，占旅遊總人數的15%，體育旅遊總消費規模突破1萬億元。如今，隨著國民生活水平提升和消費升級，越來越多的人把運動愛好融入旅行。體育與旅遊的結合，也催生了龐大的市場空間。



今年“十一”黃金周期間，水上運動成為不少遊客到海南度假的新選擇。在海口西海岸國家帆船基地公共碼頭內，各式帆船、游艇整齊排列。許多遊客在衝浪教練一對一指導下，在沙灘上練習起身、劃水等關鍵動作。日月灣盤古掌衝浪俱樂部負責人陸盛華表示，今年“十一”黃金周，來體驗衝浪的遊客有所增加，其中有很大一部分是衝浪新手。



近年來，隨著旅遊業轉型升級，全國各地相繼開發、衍生了一批體育旅遊產品。今年國慶節前夕，國家體育總局、文化和旅遊部聯合發布“2019十一黃金周體育旅遊精品線路”公告，共包括河北張家口崇禮戶外運動線路、吉林長春淨月潭環潭戶外旅遊線路等18條旅遊線路。這些線路涉及的項目有徒步、騎行、漂流、自駕游、體育探險和海上項目等，有力刺激了大眾對體育旅遊的消費需求。



“隨著收入水平提高，消費需求將從物質消費、必需品消費、發展消費向舒適消費、健康消費、快樂消費延伸拓展。在這些新型消費中，體育消費是重要內容。特別是4億多‘90後’迅速成長走向社會，他們更具社交意識和專業健身需求，健身房、戶外活動、比賽場所是他們重要的生活內容。”清華大學公共管理學院院長江小涓指出，2018年“雙11”期間，幾大電商銷售數據中，體育消費占總額的3%左右，3%正是高收入階段體育消費占總消費的平均比重。其中垂釣用品、冰雪、騎行運動、露營、攀岩、馬術等運動用品增長最快，這表明體育消費呈現總量增加、結構多元、水平提升的態勢。



國務院辦公廳近日發布的《關於促進全民健身和體育消費推動體育產業高質量發展的意見》(以下簡稱《意見》)明確提出，鼓勵體旅融合發展，探索將體育旅遊納入旅遊度假區等國家和行業標準。實施體育旅遊精品示範工程，打造一批有影響力的體育旅遊精品線路、精品賽事和示範基地。



上海體育學院運動與健康產業協同創新中心常務副主任黃海燕認為，體育產業與體育消費良性互動並取得長足發展，體育消費呈現出諸多新特征。其中突出的一點，就是體育旅遊、體育信息等新興消費快速發展。



“隨著我國傳統實物型、觀賞型體育消費向服務型、參與型體育消費的發展轉變，戶外運動等廣泛參與體驗性運動項目產業發展擁有廣闊空間，體育旅遊、體育信息等新興消費將逐漸成為體育消費發展的重要內容。”黃海燕表示。

