美國總統特朗普會見劉鶴

（圖片來源：新華網） 中評社北京10月12日電／當地時間10月11日，美國總統特朗普在白宮橢圓形辦公室會見正在華盛頓進行新一輪中美經貿高級別磋商的中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴。



劉鶴首先轉達習近平主席致特朗普總統的口信。習近平在口信中指出，近來，中美經貿磋商團隊保持溝通，相互釋放了善意，受到兩國人民和國際社會的歡迎。兩國經貿團隊已在部分協議磋商上取得進展，雙方要妥善解決彼此關切，爭取就其他領域的問題取得積極進展。保持中美關係健康穩定發展，對兩國對世界都有利。雙方要堅持協調、合作、穩定的基調，在相互尊重基礎上管控分歧，在互惠互利基礎上拓展合作，推動兩國關係沿著正確軌道向前發展。



劉鶴表示，雙方在此輪磋商中就共同關心的經貿問題進行了坦誠、高效、建設性的討論，在農業、知識產權保護、匯率、金融服務、擴大貿易合作、技術轉讓、爭端解決等領域取得實質性進展，討論了後續磋商安排。處理好中美經貿關係有利於中國，有利於美國，也有利於世界的和平與繁榮。希望雙方相向而行，按照兩國元首確定的原則和方向，在平等和相互尊重基礎上妥善解決彼此的關切，推動兩國經貿關係健康穩定向前發展。



特朗普感謝習近平主席的口信，再次祝賀中華人民共和國成立70周年，並請劉鶴轉達他對習近平主席的親切問候。特朗普表示，美中兩國關係發展強勁。我非常尊重中國，非常尊重習近平主席，他是一位偉大的領導人。我很高興看到，美中經貿磋商取得了實質性的第一階段成果，這對美中兩國和世界都是重大利好。希望雙方團隊抓緊工作，及早確定第一階段協議文本，並繼續推進後續磋商。美國歡迎中國留學生赴美留學。



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