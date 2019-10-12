習近平會見印度總理莫迪

（圖片來源：新華社） 中評社北京10月12日電／國家主席習近平11日在金奈會見印度總理莫迪。



習近平從下榻飯店驅車前往馬哈巴利普拉姆古寺廟群。沿途隨處可見習近平主席大幅照片，成千上萬各界群眾和青年學生揮舞中印兩國國旗夾道歡迎，身著民族盛裝的青年男女歡快擊鼓，載歌載舞。



莫迪在入口處迎接，對習近平來到金奈表示熱烈歡迎。習近平表示，去年我同總理先生在武漢成功舉行會晤，引領中印關係進入新階段。我很高興應你邀請來到印度南端的泰米爾納德邦，對印度的了解可以更進一步。



馬哈巴利普拉姆古寺廟建於公元7至8世紀，由阿周那石雕、五戰車神廟、海岸神廟等古跡組成。莫迪陪同習近平一一參觀並親自做講解。兩國領導人邊走邊談，深入交流，共話文明對話互鑒。



習近平指出，泰米爾納德邦同中國的交往歷史悠久，自古同中國海上貿易聯繫密切，是古絲綢之路的海上貨物中轉站。中印都是擁有幾千年歷史的文明古國，交流互鑒綿延至今。兩國先輩們克服重重障礙，開展廣泛交流，推動文學、藝術、哲學、宗教發展和傳播，雙方均受益良多。中印人文交流大有潛力可挖。雙方要以明年中印建交70周年為契機，開展更廣領域、更深層次的人文交流，共同倡導和促進不同文明對話交流，為雙邊關係發展注入更加持久的推動力，續寫亞洲文明新輝煌。



莫迪表示，我們所在的這個古寺廟群是印度文化遺產和建築的傑出代表，見證了印中兩國跨越十幾個世紀的文明交流和悠久的歷史聯繫。經過幾千年的發展，印中兩國現在都已經成為重要新興經濟體，加強交流合作，對於兩國發展具有重要意義，也將促進全球進步繁榮。印中文明古老深刻，其蘊含的智慧可以為解決當今世界面臨的各種挑戰提供啟示。



習近平在莫迪陪同下觀看了代表印度古老文明的婆羅多舞等印度古典舞蹈。



在深邃星空下的海岸神廟，面對著浩瀚無際的印度洋，習近平和莫迪暢談中印各自國內發展，交流治國理政經驗，一致認為，中印要相互尊重、相互學習、相互借鑒，攜手實現共同發展繁榮，實現中印兩大文明偉大復興。



丁薛祥、楊潔篪、王毅、何立峰等參加上述活動。



（來源：新華網）