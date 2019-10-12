美國國會就特朗普“電話門”傳喚能源部長佩里

中評社北京10月12日電／美國國會眾議院情報委員會10日向美國能源部長裡克·佩里發出傳票，要求他提交美國總統特朗普與烏克蘭總統澤連斯基“電話門”事件有關文件，以配合眾議院針對特朗普的彈劾調查。



傳票由眾議院情報委員會同外交委員會、監督與改革委員會磋商後簽發，要求佩里在10月18日之前提交有關文件。



此外，眾議院情報委員會主席、民主黨人亞當·希夫等人當天在一封公開信中說，據媒體報道，特朗普是在佩里主張下於7月25日同澤連斯基通話的。民主黨人還要求佩里解釋媒體所稱的他曾施壓烏克蘭調整一家國有能源企業的顧問委員會成員等事件。



美國能源部當天發表聲明說，已注意到民主黨人的信，部門內部已展開評估。



特朗普正面臨彈劾調查。8月，美國一名情報界人士匿名檢舉特朗普同澤連斯基進行上述通話時要求對方調查特朗普的政治對手，白宮還採取某些措施“封鎖”二人通話內容記錄。另據美國媒體報道，特朗普還下令凍結一筆軍事援助以施壓烏克蘭。



這一“電話門”事件震動美國朝野。民主黨人指責特朗普濫用職權謀求個人政治利益並尋求外國勢力干預美國總統選舉。眾議院議長佩洛西9月下旬啟動眾議院針對特朗普的彈劾調查。截至目前，除佩里外，特朗普私人律師朱利安尼、美國國務卿蓬佩奧等也收到國會傳票，被要求配合針對特朗普的彈劾調查。白宮日前對彈劾調查的合法性、動機等提出質疑，同時明確表示不會予以配合。



佩里自2017年3月起擔任美國能源部長，今年5月他曾代表特朗普政府出席澤連斯基就職典禮。



（來源：新華網）