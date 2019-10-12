防止難民潮 匈牙利呼籲歐盟與土耳其對話

中評社北京10月12日電／匈牙利外交部長彼得·西亞爾托10日說，為防止歐洲出現新一輪難民潮，歐洲聯盟應與土耳其對話。



“我們需要與土耳其作建設性對話，防止新一輪難民潮湧入歐洲，”西亞爾托說。他不點名地批評一些歐盟成員國仰仗土耳其遏制難民湧入，卻在批評土耳其總統時不留情面，“比著誰能說得更難聽”。



土耳其軍對9日進入敘利亞東北部，意圖在己方邊界與敘利亞庫爾德武裝控制區之間設立縱深30公里的“安全區”，用以安置暫住在土耳其的360萬敘利亞難民。這一計劃可能促使這些難民為避免今後遭強行遣返而前往歐洲。



土耳其總統雷傑普·塔伊普·埃爾多安10日放狠話說，如果歐盟認定土方的軍事行動是“侵略”敘利亞，他將允許住在土耳其的敘利亞難民進入歐洲。



西亞爾托說，匈牙利南部與塞爾維亞的邊界是難民經由巴爾幹通道進入歐盟的第一道坎，歐盟應該預防難民潮再次出現。



埃爾多安希望國際社會出資支持土耳其的“安全區”計劃，但歐盟曾說不會向這一計劃提供任何資金支持。



敘利亞衝突爆發至今，超過100萬敘利亞難民入境歐洲。依據歐盟與土耳其2016年達成的協議，歐盟承諾向土方提供60億歐元（約合66億美元），換取土方限制敘利亞難民借道土耳其前往歐洲。埃爾多安說，這筆錢只有半數到賬。



（來源：新華網）