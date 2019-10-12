環球社評：中美磋商有積極成果保持淡定向前

中評社北京10月12日電／新一輪中美經貿高級別磋商星期五在華盛頓結束，特朗普總統會見了劉鶴副總理。雙方第一時間披露的信息顯示，這次磋商取得一些進展。雙方同意繼續相向而行，共同朝最終達成協議的方向努力。



在這次經貿磋商舉行之前，輿論一度不太看好磋商結果。美方在談判開始前對中方搞新的施壓行動，尤其引發了國際上一波悲觀分析。然而，談判結果顯然好於人們的預期。這是大形勢的邏輯發生作用的結果。



美國對華貿易戰打了一年多了，實在沒打出個所以然來。除了中美都蒙受損失，看不出哪一方真有取勝的跡象。談到貿易戰給哪一方帶來了什麼值得誇耀的成果，人們的大腦裡一片空白，所謂的成果找不到堅實可信的證據支撐。



當然了，儘管支持結束貿易戰的人無論在美國還是中國都占大多數，但人們的這種願望轉變為兩國真正的相向而行，迅速圍繞關鍵分歧決定性地相互妥協，還是很不容易的。從之前的僵局走向結束貿易戰，讓社會的理性情緒成為兩國輿論場的主角，中間還需要一些跨越。



這一次雙方進行了坦誠、高效、建設性的討論，在農業、知識產權保護、匯率、金融服務、擴大貿易合作、技術轉讓、爭端解決等領域取得實質性進展，還討論了後續磋商安排，形勢是好的。但是每次兩國談判取得進展時，各自國內都會出現一些批評聲音，宣稱本國這一方“吃虧”甚至“投降”了。



這種聲音有一部分是幼稚的，還有一部分是出於政治等原因故意的“為批評而批評”。希望無論中方還是美方，都不會受到這種聲音的干擾，雙方磋商團隊在接下來的一段時間裡加快談判，為兩國最終達成協議鋪平道路。



結束貿易戰意味著取消全部加征的關稅，這是一個硬指標。貿易戰打得久了，關稅越加越多，但是退回到貿易戰開始前的關稅格局，這一兩國經貿磋商的初衷堅決不能忘記。把關稅退回到半山腰，意味著貿易戰並未結束，只是緩和了。為了推進結束貿易戰的這一進程，需要雙方按照兩國元首之前的共識堅定前進。



雙方商定中國將購買更多美國農產品，那些農產品本來就是中國社會所需要的。但是中方斷斷續續購買美國農產品，創造不了美國農業借助中國市場加速繁榮的穩定環境。只有雙方簽署全面經貿協議，包括美國農民在內的兩國生意夥伴才能夠做長期發展規劃，遠離動蕩感。



中美為達成最終協議還有大量工作要做。前方地平線上已經可以看到目標，重要的是不要被其他的誘惑干擾，一次次走上岔道，耽誤了真正要趕的路。過去的經驗表明，那樣的干擾經常很活躍，中美雙方都需要定力。



未來仍有不確定性，中國還是要淡定地看待目前進展。談判越多，“做好自己的事情”越有實質意義。不管眼前的進展是否意味著“轉折”，只要我們“做好自己的事情”，無論前方是什麼，中國都不會是無奈的隨波逐流者。



（來源：環球網）