中印加強合作實現共贏發展—訪中國駐印度大使

（圖片來源：新華網） 中評社北京10月12日電／ 中印領導人第二次非正式會晤即將在印度金奈舉行。中國駐印度大使孫衛東日前在接受新華社記者採訪時表示，中印兩國有足夠遠見和能力走出一條新興大國共同發展和合作共贏之路，為推動構建新型國際關係和人類命運共同體作出貢獻。



去年4月，習近平主席同印度總理莫迪在武漢舉行非正式會晤，就國際形勢、中印關係以及兩國各領域合作等充分交換意見，達成重要共識。孫衛東表示，一年多來，兩國積極落實這些共識，中印關係提質升級，步入穩定發展的軌道。



孫衛東表示，當前，兩國高層交往密切，武漢會晤以來，習近平主席和莫迪總理多次在多邊場合會面，兩國政府、政黨、立法機構、軍隊積極推進高層交往，雙方就治國理政交流經驗。雙方發展戰略對接取得積極進展，兩國在政策協調、基礎設施、節能環保、高技術、能源和醫藥等領域達成新的合作共識。雙方在全球治理中加強對表，中印在推動全球化、反對貿易保護主義方面有著共同利益，在重大國際問題上利益一致，立場相近，在這些問題上加強協調合作為兩國關係發展注入新動力。



孫衛東說，中國長期保持印度第一大貿易夥伴地位，而印度是中國在南亞地區的最大貿易夥伴。目前，中印貿易額已增長到近1000億美元，約1000家中國企業在印度累計投資80億美元。印度企業也積極拓展中國市場，對華累計投資近10億美元。



中印人文交流蓬勃發展。雙方建立了高級別人文交流機制，並已舉行過兩次會議。練瑜伽成為中國年輕人的時尚，一些寶萊塢電影受到喜愛；成龍等中國影星在印知名度高，針灸、武術、中國美食等受到印度人民喜愛。中印已建立14對友省友城，兩國人員往來已突破每年百萬人次。明年雙方將共同舉辦慶祝建交70周年系列活動，凝聚兩國民眾更多力量，促進人文交流合作。



孫衛東指出，中印都是人口大國和新興經濟體重要代表。雙方要加強戰略溝通，增進政治互信；應主動塑造雙邊關係，不斷積累正能量；應通過加強交流合作促進利益交融，實現共同發展。



孫衛東說，中國正朝著實現“兩個一百年”目標邁進，印度也提出了建設“新印度”的願景。中印應視各自發展壯大為彼此重要機遇，支持並對接對方發展戰略，倡導文明交流互鑒，維護發展中國家的正當權益，推動構建人類命運共同體。



孫衛東指出，當今世界正經歷百年未有之大變局。中印加強團結合作，對各自發展和世界都是機遇，為國際關係增添穩定性和正能量。



孫衛東表示，中印要加強在國際地區事務上的溝通協調。在國際層面，兩國要堅定維護以聯合國為核心的國際體系，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。在地區層面，兩國應共同維護地區和平穩定；雙方應繼續開展“中印＋”合作，促進地區自由貿易、基礎設施建設和互聯互通；雙方應對接各國政策和發展戰略，以實現地區共同繁榮。



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