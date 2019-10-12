泛暴派作惡　撥款癱市民慘

財委會遲遲未能審批包括工程項目在內的撥款，建造業工人生計大受打擊（來源：大公報） 中評社香港10月12日電／據大公報12日報道，立法會7月1日遭暴徒大肆破壞，被迫提前休會，多個民生項目積壓。昨日財委會在大樓修復逾百日後首次開會，但“泛暴亂派”議員卻在選舉正副主席時瘋狂“拉布”，玩足三個半小時，除了使出叫囂搗亂、不斷提規程問題、迫使會議暫停等慣用伎倆，更罕有提名22人競逐財委會主席，企圖藉此在候選人辯論環節不斷發言拖時間，伺機抹黑政府和建制派。有學者認為，泛暴亂派是亂局的始作俑者，現時又企圖用“軟暴力”癱瘓議會，最終受害的是整個香港。＼大公報記者 莊恭誠



本屆立法會昨早舉行任內最後一年度會期的首次財委會，唯一議程是選出正副主席。泛暴亂派議員卻針對原本簡單、常規的程序挑起戰火。“議會陣線”朱凱廸、區諾軒、陳志全、範國威、毛孟靜先後在座位上叫囂，聲稱須先解決所謂“警察暴力”，要求以上任財委會主席身份主持會議的陳健波，不把涉及警隊加薪的公務員薪酬調整項目列入之後的議程，否則不應開會。朱凱廸又再次以所謂的“警察性侵”、暴徒“死於非命”等謠言大做文章，高叫口號擾亂議會。



“唔可以開會？咁香港幾時可以向前行？”陳健波提醒說，政府有份決定財委會議程，泛暴亂派有訴求可向政府反映，而非阻礙財委會開會，批評朱凱廸“你系咪劫持立法會？你有無民主概念？”



事實上，泛暴亂派聲稱不滿的警隊加薪項目，並不在財委會之後議程的第一位，之前尚有多個民生項目，包括四間醫院重建或擴建、改善公營小學人手、大學興建教學科研大樓等。這些議程原定上年度會期審議，卻因暴徒破壞立法會而拖延至今。



面對泛暴亂派持續強詞奪理、擾亂秩序，陳健波多次警告無效後，下令驅逐朱凱廸和區諾軒，唯一眾泛暴亂派議員阻撓保安執行命令，會議被迫暫停，其間陳志全涉嫌恐嚇保安，揚言“‘黑警’咩下場你知喇！”朱凱廸、區諾軒亦指喝保安、表現霸道。



為使會議順利舉行，複會後陳健波釋出善意，容許朱凱廸、區諾軒留在會議室。陳健波獲建制派提名競逐連任主席，上任財委會副主席陳振英接替主持。不過，泛暴亂派再藉提出規程問題糾纏警察執法事宜。