專訪：尼中關係新高度——訪尼泊爾總理奧利

中評社北京10月12日電／中國國家主席習近平對尼泊爾進行國事訪問前夕，尼泊爾總理奧利11日在位於首都加德滿都的總理官邸接受新華社等中國媒體聯合採訪時表示，習近平主席的歷史性訪問將把尼中兩國關係提升到新的高度。



尼泊爾是中國山水相連的友好鄰邦。談到兩國友誼，奧利表示，尼中兩國傳統友誼源遠流長、兩國人民世代友好。自1955年兩國建交以來，尼中友好關係不斷得到強化和深入發展。“尼中兩國不僅是好鄰居，還是好朋友、好兄弟。”



“友誼是最重要、最珍貴的。”奧利說：“毫無疑問，尼中兩國關係非常友好、互相信任。”



奧利說：“習近平主席此次訪問尼泊爾是歷史性的，非常非常重要。”他表示，中國國家主席時隔23年再次訪尼，將把兩國友好關係提升到新的高度，為兩國在政治、經濟、社會、文化等多方面合作帶來新的機遇。



奧利還強調說，習近平主席此訪不僅有利於南亞區域和平穩定，還將促進整個亞洲的睦鄰友好、相互理解和經濟發展。



奧利對中國國家建設、經濟社會發展取得的成就給予了高度評價。他說，中國經濟發展非常迅速，已經成為世界第二大經濟體。特別是中國在消除貧困、推動繁榮發展方面取得的偉大成就，對世界而言都是值得學習的榜樣。奧利表示，中國的地位不斷提升，中國實現各領域發展，也是維護世界和平、公平和正義的重要力量。



談到尼中“一帶一路”合作和跨喜馬拉雅立體互聯互通網絡建設，奧利說，尼泊爾從“一帶一路”合作和其他雙邊合作項目中受益良多。尼中雙方正致力於提升公路、鐵路、航空等多方面的互聯互通水平，希望未來能夠開拓互聯互通建設合作的新領域。



奧利對中國為尼泊爾各領域發展提供的幫助表示感謝。“2015年尼泊爾大地震那樣的艱難時刻，中國為我們提供了幫助，震後也在多方面給予我們幫助。為此，我代表尼泊爾政府和人民向中國表示感謝。”



奧利還對中國人民發出了邀請。他說，中國是尼泊爾重要的國際遊客來源國，希望“2020尼泊爾旅遊年”能夠吸引更多中國遊客。



（原文標題：專訪：習近平主席訪問將把尼中關係提升到新高度——訪尼泊爾總理奧利）



（來源：新華網）