被兩枚“導彈”擊中　伊朗油輪紅海遇襲

中評社北京10月12日電／伊朗國家石油公司一艘油輪11日在紅海遇襲。伊朗外交部證實，兩枚“導彈”擊中油輪。



多家伊朗媒體11日早些時候報道，一艘伊朗油輪在距離沙特阿拉伯吉達港大約96公里處爆炸並起火。伊朗學生通訊社報道，油輪可能遭遇“恐怖襲擊”。



伊朗石油公司隨後在一份聲明中說，兩枚導彈在紅海水域擊中這家企業旗下蘇伊士型油輪“薩比提”號。



伊朗國家電視台報道，油輪船體受損，船上裝載的原油洩漏。伊朗伊斯蘭共和國通訊社報道，洩漏晚些時候停止。伊朗光明通訊社報道，油輪上的船員安全。



伊朗外交部發言人阿巴斯·穆薩維在一份聲明中說，“薩比提”號在半小時內兩次遭導彈擊中，伊方已經啟動調查。他沒有提及伊方懷疑哪一方發射導彈。



按照穆薩維的說法，伊朗油輪近幾個月是紅海水域“破壞性活動”的目標。



沙特方面暫時沒有回應“薩比提”號遇襲事件。



金融信息企業路孚特公司提供的船只數據顯示，“薩比提”號裝載大約100萬桶原油，所啟動的定位裝置顯示它11日上午位於吉達港西南方向大約130公里處。



美聯社報道，由於美國政府對伊朗方面實行制裁，伊朗油輪一些時候會關閉定位裝置。



美國去年5月退出伊朗核問題全面協議，恢復並增加對伊制裁，意圖全面封堵伊朗原油出口，切斷伊朗政府財政來源。



伊朗油輪遇襲消息傳出以後，美國海軍第五艦隊發言人佩特·帕加諾告訴媒體記者，美方已經“獲悉關聯這起事件的媒體報道”。他沒有發表其他看法。



國際原油價格11日上漲。英國倫敦布倫特油價上升2%，至每桶60.40美元。



英國德里亞德海洋情報公司說，伊朗油輪遇襲可能導致美國和沙特與伊朗的關係進一步惡化。



這一海洋信息企業說，隨著“伊朗和沙特的地緣政治僵局持續”，中東地區可能迎來“海上威脅不斷增大”的時期。



今年9月14日，沙特國家石油公司兩處設施14日遇襲，也門胡塞武裝宣稱發動襲擊。只是，沙特和美國方面認為胡塞武裝不具備打擊沙特石油設施的能力，指認伊朗參與襲擊，遭到伊朗方面否認。



（來源：新華網）