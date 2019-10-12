評論：堅持求同存異　務實解決問題

（圖片來源：新華社） 中評社北京10月12日電／ 新一輪中美經貿高級別磋商11日在華盛頓結束。兩天時間裡，雙方在兩國元首重要共識指導下，就共同關心的經貿問題進行了坦誠、高效、建設性的討論。雙方在農業、知識產權保護、匯率、金融服務、擴大貿易合作、技術轉讓、爭端解決等領域取得實質性進展。雙方討論了後續磋商安排，同意共同朝最終達成協議的方向努力。



這樣的結果值得肯定。它表明，中美雙方用理性務實的態度，朝著解決問題的方向邁進一步，避免貿易摩擦進一步升級和擴散，順應民意，符合國際社會普遍期待。



羅馬非一日建成。中美作為世界前兩大經濟體，經貿問題錯綜複雜，解決起來不可能一蹴而就。經過一年多的打打談談、幾經波折，雙方應該看到，堅持求同存異，先從分歧較小的議題入手達成共識，由易到難，循序漸進，讓一個個階段性目標累積成最終協議，顯然是更切實際的解決問題辦法。



以農產品為例，中美在農業領域互補性很強，開展農業貿易符合雙方共同利益。中國每年有90%左右的大豆依賴進口，近期受供需關係趨緊影響，豬肉價格上漲壓力較大。基於市場化原則和世貿組織規則，中方自美採購一定數量大豆、豬肉等農產品，既有助於解決美方對中美貿易差額的關切，也有利於填補國內需求缺口和保持合理的市場價格，促進國內產業結構升級。



再比如匯率問題，中方多次在國際場合表示堅持市場決定的匯率制度，不搞競爭性貶值，不將匯率用於競爭性目的，也不會將匯率作為工具來應對貿易爭端等外部擾動。這與美方的關切一致。匯率問題與國際貿易息息相關，雙方此次在這一問題上取得實質性進展，有助於繼續推進其他議題的談判。



一年多的事實充分表明：加征關稅解決不了問題，只會對中美雙方以及國際社會造成越來越深的傷害。美國供應管理協會最近發布的數據顯示，美國9月製造業採購經理人指數（PMI）降至47.8，為2009年6月以來最低值，顯示美國經濟衰退風險上升。國際貨幣基金組織新總裁格奧爾基耶娃9日指出，貿易戰正在對世界經濟造成嚴重衝擊和影響，到2020年將拖累世界經濟0.8個百分點。美中貿易委員會和美國商會負責人9日明確表示，美國工商界不希望看到加征關稅，希望中美雙方最終找到解決分歧、停止貿易戰的辦法。顯然，雙方在本輪磋商中所展現的務實態度與求同存異做法，是防止貿易戰升級的理性之舉。



歷史是現實的鏡子。回顧中美建交40年，兩國有合作，有競爭，甚至出現過危機，但正是由於堅持求同存異，以暫時擱置爭議的務實方式尋求最大共識，雙方搭建起和解的框架。今天，求同存異同樣是中美經貿磋商取得進展的關鍵所在。特別是隨著雙方磋商的推進，談判難度越大，就越需要保持相向而行，不意氣用事，不求全責備，不偏離正軌，在平等和相互尊重基礎上一步步朝著解決問題的方向不斷努力。



中國始終從戰略高度和長遠角度看待問題，深知中美合則兩利，鬥則俱傷，有一千條理由把中美關係搞好，沒有一條理由把中美關係搞壞。中方願意以冷靜的態度通過磋商與合作解決問題，但在重大原則問題上決不讓步，做好了應對各種情況的準備。



站在新中國成立70周年的歷史節點，中國人比以往任何時候都更加深刻地認識到發展來之不易，也更加清楚沒有什麼比辦好自己的事更重要。無論形勢如何變化，中國都將不斷深化改革、擴大開放，實現經濟高質量發展，以不變應萬變。



（來源：國際在線）