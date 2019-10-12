全國政協召開雙周協商座談會　汪洋主持

中評社北京10月12日電／十三屆全國政協第28次雙周協商座談會11日在京召開。中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋主持會議並講話。他強調，就業是民生之本、財富之源、社會穩定之基，要深入學習領會習近平總書記關於就業工作的重要論述，從全局和戰略高度認識做好就業工作的重大意義，堅持總量結構並重和供需兩端發力，統籌發揮市場和政府作用，提高就業政策的精准性、穩定性和協同性，努力實現更高質量和更充分就業，為全面建成小康社會提供強大支撐。



12位政協委員和企業代表圍繞促進就業的產業基礎、政策支持、重點群體、教育培訓、公共服務等建言咨政。80多位委員在全國政協委員移動履職平台上踴躍發表意見。大家認為，黨中央高度重視就業問題，堅持實施就業優先戰略和積極就業政策，有關方面在穩就業方面做了大量卓有成效的工作，我國城鎮新增就業連續6年保持1300萬人以上，失業率保持低位運行，成為經濟發展的一大亮點。我國經濟韌性強、活力足、潛力大，特別是有黨的領導和社會主義的制度優勢，動員能力強，政策手段多，完全有條件應對國內外環境變化的影響，保持就業形勢總體穩定。



一些委員建議，要推動財政、貨幣等政策與就業政策聯動發力，落實好支持就業創業的減稅降費措施，提高財政資金支持效益，拓寬勞動密集型企業的融資渠道。要切實兜住重點群體就業底線，統籌推進高校畢業生、退役軍人、貧困人口、婦女、農民工等就業，確保零就業家庭動態清零。要支持靈活就業、新就業形態發展，創新相應勞動用工、社會保障等制度體系，釋放擴大就業的巨大潛力。要優化高等院校學科設置，大規模開展職業技能培訓，培育技術技能人才大軍，破解勞動力市場供求結構失衡難題。要完善公共就業服務體系，搭建統一的就業信息化平台，探索建立急需緊缺人才目錄編制發布制度，增強勞動力市場匹配能力。要引導社會轉變擇業觀念，促進高素質勞動力到農村和基層就業創業。要健全就業統計監測、風險預警預判機制，研究儲備針對性政策預案，及時化解各類潛在就業風險點。



全國政協副主席張慶黎、夏寶龍出席會議。全國政協副主席高雲龍作主題發言。全國政協委員尚福林、羅衛東、劉永好、王一鳴、孫思敬、賈玉英、白重恩、白岩松、南存輝、楊正國、景柱和企業代表王興在會上發言。人力資源和社會保障部負責人介紹了有關情況，國家發展改革委、教育部、財政部負責人現場作了交流互動。



（原文標題；全國政協召開雙周協商座談會 圍繞“促進就業的政策措施”協商議政 汪洋主持）



（來源：新華網）