埃塞俄比亞總理獲諾貝爾和平獎

埃塞俄比亞總理阿比.艾哈邁德.阿里（來源：大公報） 中評社香港10月12日電／據大公報12日綜合法新社、諾貝爾獎官網、中新社及中央社報道：2019年諾貝爾和平獎11日揭盅，由埃塞俄比亞總理阿比.艾哈邁德.阿里獲得，以表彰他“為實現和平與國際合作所作出的努力，特別是為解決與鄰國厄立特裡亞的邊界衝突所採取的果斷行動”。該獎項同時表彰所有致力於埃塞俄比亞，以及非洲東部及東北部和平與和解的人士。



今年是諾貝爾官方第100次頒發和平獎，其中頒給了許多極富爭議的人士。43歲的阿比是非洲最年輕的領導人，也是首位獲得諾貝爾和平獎的埃塞俄比亞人。他在與諾貝爾委員會的電話連線中說：“當我聽到這個消息（得獎）時，我感到受寵若驚且十分興奮。這個獎是頒給非洲、頒給埃塞俄比亞的。”



阿比：諾獎屬於全非洲



今次獎項還旨在表彰埃塞俄比亞以及非洲東非和東北部所有致力於和平與和解的人們。諾貝爾委員會特別表揚了厄立特裡亞總統伊薩亞斯，稱和平並非由一方行動促成，在阿比伸出橄欖枝的同時，伊薩亞斯也抓住了機會。



在另一採訪中，阿比稱該獎項將鼓勵針對地區和平的努力。“這對非洲來說是個好消息，在這裡和平是非常昂貴的商品。我確信它將給我們提供動力，繼續努力實現地區和平。”



對外促和平 對內推改革



1998至2000年，埃塞與厄立特裡亞爆發戰爭，隨後兩國陷入長達近20年的對峙。據國際觀察員統計，這場戰爭造成近10萬人死亡，多達300萬埃塞民眾流離失所，對兩國社會結構和經濟造成毀滅性影響。



阿比去年4月出任埃塞俄比亞總理後，積極修補與厄立特裡亞的關係。同年7月9日，阿比與伊薩亞斯在厄立特裡亞首都簽署了和平協議。挪威諾貝爾委員會表示，希望協議能為兩國人民帶來積極變化。