習近平：將跨越喜馬拉雅的友誼推向新高度

（圖片來源：央視網） 中評社北京10月12日電／0月11日，在對尼泊爾進行國事訪問前夕，國家主席習近平在尼泊爾《廓爾喀日報》、《新興尼泊爾報》和《坎蒂普爾日報》發表題為《將跨越喜馬拉雅的友誼推向新高度》的署名文章。文章如下：



將跨越喜馬拉雅的友誼推向新高度



中華人民共和國主席 習近平



應班達里總統邀請，我即將對友好鄰邦尼泊爾進行國事訪問。這是我第一次訪問尼泊爾，但尼泊爾對我來說並不陌生。這裡壯美秀麗的山川、獨具特色的文化，令我心向往之。我多次會見訪華的尼泊爾領導人，同他們結下了深厚友誼。我期待著踏上這片神奇的土地，同尼泊爾朋友暢敘友情，共話合作，規劃兩國關係發展新藍圖。



中尼山水相連，世代友好。1600多年前，中國高僧法顯、尼泊爾高僧佛馱跋陀羅互訪對方國家，合作翻譯了流傳至今的佛教經典。中國唐代時，尼泊爾尺尊公主同吐蕃贊普鬆贊幹布聯姻，高僧玄奘到訪釋迦牟尼誕生地蘭毗尼並留下珍貴文字記錄。元代時，尼泊爾著名工藝家阿尼哥率工匠來華，主持修建了北京妙應寺白塔等宏偉建築。這些友好佳話，激勵著兩國人民世世代代相知相親、攜手前行。



1955年中尼建立外交關係以來，兩國始終相互尊重、相互信任、相互支持，成為鄰國間平等相待、友好合作、互利共贏的典範。



——中尼是互尊互信的好朋友。雙方在和平共處五項原則基礎上順利劃定了兩國邊界，使巍峨的喜馬拉雅山成為連結兩國的牢固紐帶。雙方在涉及彼此核心利益問題上相互堅定支持。尼方堅定奉行一個中國政策，不允許任何勢力利用尼泊爾領土從事反華活動。中方堅定支持尼泊爾維護國家主權、獨立、領土完整，支持尼方探索符合本國國情的發展道路。



——中尼是互惠互利的好夥伴。尼泊爾是中國在南亞地區的重要貿易夥伴和發展合作夥伴，去年雙邊貿易額達到11億美元，中國對尼泊爾投資超過3億美元。尼方積極參加共建“一帶一路”，雙方正在建設和升級包括公路、口岸、機場、電站等在內的基礎設施，一個跨越喜馬拉雅的聯通網絡初現雛形，這不僅便利兩國，也將造福地區。



——中尼是互學互鑒的好鄰居。中國在蘭毗尼建設的中華寺，成為中尼宗教文化交流的標誌。尼泊爾是南亞首個中國公民出境旅遊目的地國，目前每周有約60個航班往來兩國之間，每年人員互訪達30多萬人次。兩國已締結11對友好城市。日益頻繁的交往促進了兩國人民相互了解，為兩國各自發展進步提供了助力。



——中尼是互幫互助的好兄弟。2008年中國汶川遭受特大地震災害，尼泊爾政府和人民踴躍捐款捐物，支持中國抗震救災。2015年尼泊爾大地震發生後，中國政府和人民迅速伸出援手，實施大規模救援行動，並支持尼泊爾災後重建。這生動展現了中尼守望相助的兄弟之情。



當前，尼泊爾政府和人民正向著“繁榮尼泊爾、幸福尼泊爾人”的美好願景砥礪前行，中國政府和人民也在朝著“兩個一百年”奮鬥目標闊步前進。中尼兩國人民夢想相通，命運相連。時代要求兩國加強合作，共創美好未來。



——我們要深化戰略溝通。雙方要從戰略高度和長遠角度擘畫新時期中尼關係藍圖，推動兩國關係再攀新高。要保持高層交往，增進政治互信，在涉及彼此核心利益問題上繼續堅定相互支持。要加強治國理政和發展經驗交流分享，更好造福兩國人民。



——我們要拓展務實合作。雙方要積極推進跨喜馬拉雅立體互聯互通網絡建設。中方支持中資企業赴尼泊爾投資興業，重點加強貿易投資、災後重建、能源、旅遊四大領域合作。歡迎尼方出席第二屆中國國際進口博覽會，促進尼泊爾特色優勢產品對華出口。中方將繼續大力支持尼泊爾災後重建，為尼泊爾民生改善提供力所能及的支持和幫助。



——我們要擴大人文交流。雙方要促進教育、青年、旅遊等領域交流合作，支持兩國航空企業開通更多直航，增加人員往來規模。中方支持尼方主辦“2020尼泊爾旅遊年”活動，鼓勵更多中國公民赴尼泊爾旅遊觀光。中方將為尼泊爾優秀青年提供更多政府獎學金，培養更多尼方建設需要的人才。歡迎更多尼泊爾青年學生來華留學深造。



——我們要加強安全合作。中方支持尼方加強執法能力建設，將同尼方開展執法培訓合作。雙方要加強邊防聯繫，更有效打擊跨境犯罪，確保兩國人員安全和經貿往來順利開展。還要繼續加強兩軍互訪、人員培訓、裝備技術等領域務實合作。



尼泊爾人民常說，“滴水也能裝滿缸”，中國人也講“眾人拾柴火焰高”。我相信，只要兩國繼承和發揚友好傳統，持之以恒擴大交流合作，就一定能把中尼跨越喜馬拉雅的友誼推向新高度。





來源：《人民日報》（2019年10月12日01版）



