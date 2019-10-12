無實據譴責警　校長屈從黑暴？

中大生稱段崇智譴責“性暴” 梁振英籲管理者應有擔當（來源：文匯報） 中評社香港10月12日電／據文匯報12日報道，中文大學校長段崇智前晚出席學生見面會，遭大批涉暴學生校友百般羞辱，只因他未有依從學生要求，公開譴責“警暴”。惟經過長達6小時的“強制對話”後，段崇智被指突然轉軚，許下承諾要發聲明譴責警方的“性暴力”，被質疑他在沒有真憑實據下作此“定論”，是向涉暴學生“跪低”。全國政協副主席梁振英昨日在fb撰文，指近月“一個接著一個的校長、院長向壓力屈服”，而向惡勢力低頭只會助長歪風，呼籲身為一校之長者應有所擔當，“說難（管理）就請走人！”



大批涉暴學生視當日的學生見面會為批鬥大會，其間不但多次打斷段崇智發言，更以鐳射筆照射其臉部。現場還多次有人高叫“段狗可恥”、“×你老×”等惡言辱罵挑釁。有自稱遭受“警方性暴力”的女生要求段崇智發聲明“譴責警方暴力”。



當時，段崇智重申會譴責“所有暴力”，大批涉暴學生即時鼓噪，有人更在會後發起圍堵，阻止段登上座駕離開，脅迫他承諾譴責“警暴”。



段其後返回會場與學生閉門會面。有報道指，他在被圍期間突然改口稱“警方性暴力，會譴責”，其後才可勉強踏出會場外上車。後來，他折返跟學生進行閉門會面，有學生引述段曾一度落淚，並“承諾會譴責所有警察行施嘅暴力”，最終換來學生態度“180度轉變”，紛紛改口稱“段爸”，又為早前的無禮“躹躬道歉”。



段崇智經歷長達6小時的學生對話，成功扭轉自己在學生心中的負面形象。惟他口中一句“警方性暴力，會譴責”，含意非同小可，特別是所涉及的指控極其嚴重，尤其在警方昨日才啟動調查的情況下，身為一校之長者單憑“受害女生”於見面會的一番訴苦便下“定論”，令人質疑這是否恰當。



市民：向暴力跪低不妥



消息傳出後，不少網民對段崇智的決定提出質疑和表示不解。“ngblowwater－a1”形容當時情況猶如“用把刀對住佢喉嚨， 咁你要佢講咩都要架（㗎）la（啦）”。“晚間理性的水管”則諷刺道：“這樣禁錮不眼濕濕才奇怪”。“mancheonghoho”更直指：“校長算是向學生跪低了，無譴責學生成為暴徒，比（俾）雷射槍照都唔敢出聲，又比（俾）學生迫講『反對警方性侵』才能離去，真無種！”