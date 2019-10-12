中國代表在聯大闡述中國軍事立場與主張

中評社北京10月12日電／第74屆聯合國大會裁軍與國際安全委員會11日就裁軍和國際安全議程進行一般性辯論，中國代表團團長、外交部軍控司司長傅聰參加會議並發言。



傅聰表示，當前世界正面臨百年未有之大變局，國際軍控與裁軍進程處於關鍵的十字路口，面臨一系列重大挑戰：美國竭力謀求單方面安全優勢，嚴重破壞全球戰略穩定；動輒毀約退群，國際安全面臨前所未有的不確定性；背信棄義和極限施壓使伊朗核問題不斷升級，中東緊張局勢處於危險邊緣；科技發展“雙刃劍”效應日趨顯現，高新科技軍事應用正對全球安全產生深刻衝擊。



傅聰指出，面對深刻複雜演變的國際形勢，中國國家主席習近平提出了構建“人類命運共同體”的理念，倡導各國樹立共同、綜合、合作、可持續的安全觀，為解決當今世界的安全與發展難題指明了方向。



傅聰全面闡述了中國在軍控、裁軍與防擴散領域的政策立場，介紹了中國為維護國際和平與安全、推進全球安全治理所作的努力，並提出四點主張：一是應堅決捍衛多邊主義，維護和發展多邊軍控體系；二是應維護全球戰略穩定，循序漸進推進核裁軍進程；三是應堅持通過政治外交手段解決擴散問題；四是應切實推進戰略新疆域治理，促進和平發展。



傅聰表示，今年是中華人民共和國成立70周年，明年是聯合國成立75周年，中國和世界的發展都站在了新的起點上。中國將繼續堅定走和平發展道路，努力推動國際軍控進程健康發展，以負責任姿態參與全球安全治理，為維護國際和地區和平與安全、構建人類命運共同體作出新的貢獻。



（來源；人民網）