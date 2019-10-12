越境打擊　土軍行動引“伊斯蘭國”重組擔憂

中評社北京10月12日電／土耳其軍隊越境打擊庫爾德武裝，促使一些國家擔憂關押在敘利亞東北部的“伊斯蘭國”成員越獄、重組，讓這一極端組織有機會死灰複燃。



發起軍事行動次日，土耳其政府10日說，後續將在敘利亞境內設立“安全區”，關押“伊斯蘭國”成員。



【土方願擔責】



土耳其外交部長梅夫呂特·恰武什奧盧告訴媒體記者，關押“伊斯蘭國”人員的監獄或營地如果在“安全區”內，“我們會負責”。



土耳其一段時期以來希望在敘利亞北部設立“安全區”，以隔開本國邊境和占據敘利亞東北部的庫爾德武裝，同時安置土耳其境內現有超過360萬敘利亞難民。



恰武什奧盧說，土方會要求一些國家認領出自本國的“伊斯蘭國”人員，但不少國家拒絕這一要求，如果它們維持這一立場，“土耳其將承擔責任，看住他們（‘伊斯蘭國’人員），追究他們的罪責”。



他說，對在“安全區”以外在押的“伊斯蘭國”人員，土方不會承擔責任。



庫爾德武裝在多國聯軍支援下今年3月奪取“伊斯蘭國”在敘利亞的最後據點。數以千計的“伊斯蘭國”成員現在敘利亞東北部監獄內，他們數以萬計的家屬在營地內，由以“人民保護部隊”為主體的庫爾德武裝看管。



【法方表關切】



法新社報道，對庫爾德武裝而言，“伊斯蘭國”成員逃脫、重組更能引起國際社會“非議”土耳其軍事行動。



敘利亞庫爾德當局10日說，轄區內一座關押“伊斯蘭國”成員的監獄遭土軍炮彈擊中；如果戰事加劇，極端人員可能逃脫。



土耳其媒體甚至推測，在押極端人員受過專業作戰訓練，“人民保護部隊”可能孤注一擲，釋放並武裝這些俘虜，利用他們與土軍作戰。



法國外交部長讓－伊夫·勒德里昂10日告訴法國電視2台，由30多個國家參與的打擊“伊斯蘭國”聯軍應緊急磋商。“我們該如何確保‘伊斯蘭國’武裝人員關押地點的安全？所有事都應攤到桌面上說清楚。”



勒德里昂認為，“伊斯蘭國”沒有覆滅，下屬武裝人員無論在監獄、營地或其他秘密地點，“都在尋找時機，等待我們分散注意力”。



只是，法方繼續不願接收出自本國的“伊斯蘭國”人員。他說，“這是所有歐洲國家的立場”，“伊斯蘭國”人員應在犯罪地接受法律制裁，而不是他們的家鄉。



（來源：新華網）