評論：金奈論道　把脈龍象共舞（望海樓）

中評社北京10月12日電／ 10月11日，中國國家主席習近平抵達印度金奈，應印度共和國總理莫迪邀請，出席中印領導人第二次非正式會晤。莫迪在社交媒體上分別用中文、英文、印地語發文，表示很高興接待習近平主席，期待會晤進一步加強印中關係。



中印領導人非正式會晤成為兩國高層交往的新模式。去年4月，習近平主席同莫迪總理在武漢舉行首次非正式會晤。兩天時間、六場活動，會晤形式新穎靈活，無論是參觀博物館，還是東湖茶敘、泛舟湖上、林間漫步，都有助增進兩國領導人相互了解和友誼。此後，中印各領域交流合作全面推進，有關分歧得到妥善管控，兩國關係步入平穩向好新階段。



當前，世界處於百年未有之大變局，主要表現為國際實力對比東升西降，世界經濟與戰略的重心由歐洲和大西洋地區向亞洲和太平洋地區轉移。中印同為發展中國家和重要新興經濟體，也是世界上僅有的兩個10億人口級別的大國，面臨共同的發展機遇和現實挑戰，都有意抓住大變局中的積極因素順勢而為。與此同時，世界上單邊主義和保護主義有所抬頭，針對發展中國家的風險和挑戰上升。中印攜手合作，不僅助力彼此發展，也有助於維護發展中國家共同利益，推動世界多極化和經濟全球化進程。



中印領導人金奈論道，把脈龍象共舞，為下一階段中印關係發展共繪美好藍圖，也為當前充滿不確定性的世界提供穩定性、注入正能量。



深入溝通事關中印關係發展的全局性、長期性和戰略性問題。近年來，中印關係曾遭遇波折，消除誤判、管控分歧是兩國關係穩定發展的重要保障。武漢會晤期間，習近平主席對把握好中印關係提出一個基礎、三個關鍵點，強調兩國要本著積極、開放、包容的心態，正確分析和看待彼此意圖，為中印關係發展指明航向。金奈會晤中，中印將繼續發揮高層交往引領作用，使雙邊關係進入新階段。



相互尊重、相互學習、相互借鑒，攜手實現共同發展繁榮，實現中印兩大文明偉大復興。中國尊重周邊國家選擇適合本國國情的發展道路。中國堅持不干涉內政、不強加於人。在中印合作進程中，中國始終關注印度的舒適度。中印都是擁有幾千年歷史的文明古國，交流互鑒綿延至今。中印人文交流大有潛力可挖。雙方要以明年中印建交70周年為契機，開展更廣領域、更深層次的人文交流，共同倡導和促進不同文明對話交流，為雙邊關係發展注入更加持久的推動力，續寫亞洲文明新輝煌。



開拓務實合作新空間。近年來，中印雙邊貿易額保持持續上升態勢，2018年達歷史新高。中印視彼此為發展機遇，兩國企業積極開拓對方市場，開展業務，實現互利共贏。中印正在推動產業對接融合，數字合作有望成為兩國合作新亮點。



發出發展中國家的共同聲音。近年來，中印在上合組織、金磚國家、二十國集團等多邊平台密切互動。中印強化政策協調，有利於增加發展中國家的代表性和發言權。



（來源：人民網）