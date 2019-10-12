彭麗媛向聯合國教科文組織致賀詞

中評社北京10月12日電／聯合國教科文組織第四屆女童和婦女教育獎頒獎儀式10月11日在法國巴黎舉行。國家主席習近平夫人、聯合國教科文組織促進女童和婦女教育特使彭麗媛向頒獎儀式致賀詞。



彭麗媛向獲獎的哥斯達黎加民間教育機構蘇拉巴蘇和西班牙納瓦拉自治區政府教育局表示熱烈祝賀。



彭麗媛表示，讓每個女童和女性享有公平、優質的教育是實現聯合國2030年可持續發展議程的重要內容，也是中國和聯合國教科文組織的共同目標。中華人民共和國成立70年來，女童和婦女教育取得巨大發展成就，有力推動了中國社會發展進步。中國與聯合國教科文組織合作設立的女童和婦女教育獎在宣傳分享世界各國推進女童和婦女教育優秀經驗方面發揮著越來越重要的作用。女童和婦女教育倡導者和實踐者的感人故事與成功經驗將激勵更多人為推進女童和婦女教育、改變女童和婦女命運而奮鬥。



彭麗媛表示，作為聯合國教科文組織促進女童和婦女教育特使，我願同各位攜手努力，共同支持聯合國教科文組織性別平等全球優先事項，幫助更多女童和女性實現人生夢想，創造美好未來。



聯合國教科文組織女童和婦女教育獎由中國政府提議並資助設立，是聯合國教科文組織在這一領域設立的唯一獎項。哥斯達黎加教育機構蘇拉巴蘇長期致力於推廣女童和婦女數字和信息化教育，西班牙納瓦拉自治區政府教育局多年來大力倡導男女教育平等項目。



（原文標題：彭麗媛向聯合國教科文組織第四屆女童和婦女教育獎頒獎儀式致賀詞）



（來源：新華網）

