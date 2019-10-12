五角大樓證實：駐敘美軍遭到土耳其炮火襲擊

五角大樓聲明截圖（來源：環球網） 中評社北京10月12日電／據“今日俄羅斯”（RT）12日最新消息，美國國防部發表聲明稱駐敘美軍遭到土耳其的炮火襲擊。



當地時間10月11日，五角大樓發聲明證實，駐扎在敘利亞北部的美軍遭到附近土耳其陣地的炮火襲擊，不過沒有人員傷亡。



據五角大樓聲明介紹，炮擊發生在當地時間11日晚間9時許，地點位於（敘利亞北部邊境城市）科巴尼附近。聲明稱，爆炸發生在安全機制區外美軍哨所數百米之內，並且是土耳其已知有美軍駐扎的地區。



美國國防部還在聲明中強調，美國仍然反對土耳其軍隊進入敘利亞，尤其反對土耳其在安全機制區外以及土方已知有美軍存在地區開展的行動。



聲明還稱，美國要求土耳其避免作出可能導致直接防禦行動的行為。



RT稱，五角大樓這份聲明可以說證實了早些時候有關美國駐敘利亞基地發生炮擊與發生爆炸的報道。



土耳其國防部9日宣布，土耳其軍隊已對敘利亞北部的庫爾德武裝展開地面軍事行動。土耳其國防部在社交媒體上說，作為“和平之泉”行動的一部分，土耳其軍隊和“敘利亞國民軍”已開始在敘利亞北部幼發拉底河以東地區發動地面進攻。



而在土耳其展開軍事行動前夕，美國白宮6日曾表示，美軍方對土耳其即將進入敘北部展開軍事行動“不支持、不參與”，美軍會撤出相關區域。



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