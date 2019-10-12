NBA多名教練球員避談莫雷事件

中評社北京10月12日電／“我去中國的時候，沒有人問我‘為什麼美國人會拿著AR15步槍在商場裡掃射’”，美國職業籃球聯賽（NBA）球隊勇士隊主教練科爾10日以此發言，解釋自己為何拒絕在莫雷事件上表態。火箭隊總經理莫雷涉港言論引發的緊張漸趨平靜，面對美國輿論的逼迫，越來越多的NBA球隊主教練、球員拒絕表態。“NBA計劃在中國回避爭議：閉嘴，好好打球”，美國彭博社11日稱，NBA發言人對媒體表示，決定取消球隊在中國剩餘活動的所有媒體採訪，“NBA球隊在海外被置於一種複雜而前所未有的境地，我們認為，要求他們實時就這些問題表態是不公平的”。



“自從中國開始切斷與NBA的關係以來，該聯賽球員一直非同尋常地安靜”，美國CNBC網站10日報道稱，勇士隊前鋒德雷蒙德·格林當天在被問及相關問題時表示，“我不是很了解香港或中國大陸正在發生的事情，了解美國政治已經很難了”。《舊金山紀事報》稱，格林的表態和勇士隊主教練科爾、後衛史蒂芬·庫裡如出一轍。庫裡9日被要求表態時說，他對中國的歷史了解得不多，等了解夠了再“回到”這個話題。波士頓凱爾特人隊主教練布拉德·史蒂文斯10日被問及相關問題時表示，自己“沒什麼要說的”。火箭隊球員哈登和被中國球迷稱為“威少”的威斯特布魯克10日在東京的賽後記者會上被CNN的一名女記者問及莫雷事件時，被火箭隊公關阻止。之後NBA就此向CNN記者道歉。



“拒絕媒體採訪，標誌著NBA努力在維護與中國的關係和球員自由發言權之間保持不穩定平衡”，《華盛頓郵報》稱。CNBC報道稱，NBA球員們保持沉默，或許與體育經紀人提供的建議有關，後者勸告球員們在被問及有關香港引發的喧囂時，謹言慎行或完全避而不談。一位拒絕透露姓名的體育經紀人說，“我對我的夥計們說，‘乾脆不要討論它’，我認為這是一個難以拿捏的難題，最好不要擺弄它。”報道還稱，NBA西部聯盟一位因事態敏感而要求不具名的高管表示，他支持莫雷的自由發言權，但他不認為莫雷處在可以就此公開表態的位置，他應該意識到這麼做的後果。“言論自由與‘可以表達’之間有區別”，這位高管說，“不能僅因為你可以說就意味著你應該說。”



勇士隊主教練科爾因拒絕在莫雷事件中表態，9日被美國總統特朗普諷刺為“害怕的小男孩”。美國《舊金山紀事報》稱，科爾10日在一場記者會上就特朗普的批評作出“堅定的回應”，並對“白宮喪失尊嚴”表示哀悼。他表示自己的立場是：“我很願意談論我們自己國家的事，因為我是美國人。但我沒辦法談論發生在其他國家、其他政府並影響很多人的事。我不願意也不應該走向話題的中心。我覺得正確的做法是：保持低調，做一個‘害怕的小男孩’。”科爾說，過去兩年他兩次前往中國，“籃球在那裡廣受歡迎，籃球運動本身是一個‘團結者’，但突然遇到政治力量和商業力量，而且我們被猛推到中間。”當有記者問他訪華時是否被問及人權問題時，科爾說沒有，“當我去中國的時候，沒有人問我‘為什麼美國人會拿著AR15步槍在商場裡掃射？’中國人沒問過我這樣的問題。”“沒有人是完美的，我們都有各自的問題——作為一個美國人，我有權說這句話。這並不代表我恨美國，我只是想解決問題。只要你願意，你可以拿出一張世界地圖，指出每個國家和地區存在的問題。這個世界是很複雜的。處處都是灰色地帶，而不是非黑即白。現在的輿論流行非黑即白，你要麼是好人，要麼是魔鬼。這是一種很輕鬆的思維方式，但並不現實。”報道稱，科爾經常在槍支問題上發聲，他支持嚴控槍支使用，他的父親1984年在黎巴嫩被恐怖分子殺害。



（來源：環球時報）