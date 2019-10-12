美國代理國土安全部長凱文·麥卡利南辭職

麥卡利南（圖片來源：外媒） 中評社北京10月12日電／據美國有線電視新聞網（CNN）當地時間11日援引消息人士的話報道說，美國代理國土安全部長凱文•麥卡利南（Kevin McAleenan）當天向白宮遞交了辭呈。隨後，總統特朗普也發推證實了這一消息。



特朗普11日在推特上表示，凱文•麥卡利南作為代理國土安全部長表現出色。在政府工作多年後，凱文希望花更多時間陪伴家人，並轉向私營機構工作。



特朗普還祝賀凱文，並表示下周將宣布新的代理國土安全部長人選，“很多優秀的候選人！”



熟悉麥卡利南的消息人士告訴CNN，鑒於目前的政治現實，麥卡利南已經做了他所能做的一切，尤其在選舉年不太可能就移民問題的立法達成任何協議。此外，隨著在邊境被逮捕或被驅逐的非法移民人數連續第四個月下降，危機的缺乏正促使國會議員採取行動和妥協。該人士透露，麥卡利南希望花更多時間陪伴妻子和兩個幼女。



CNN還援引消息人士的話稱，麥卡利南的離職與特朗普和其他幾名內閣官員目前捲入的烏克蘭醜聞無關。



一名知情人士告訴CNN，白宮官員曾試圖勸說麥卡利南不要辭職。



今年4月，時任美國國土安全部長尼爾森離職。隨後，特朗普宣布由時任美國海關和邊境保護局（CBP）局長麥卡利南代理，並表示他堅信麥卡利南會勝任新職。

