環球時報：習莫會，為未來中印關係指明方向

10月11日，國家主席習近平在金奈會見印度總理莫迪。（來源：新華網） 中評社北京10月12日電／應印度總理莫迪邀請，中國國家主席習近平10月11日赴印度訪問，在印度南部城市金奈與莫迪總理舉行第二次非正式會晤。這是今年最受關注的大國首腦峰會之一。



去年4月，習近平和莫迪在武漢舉行首次非正式會晤，將中印關係從洞朗對峙的陰影中迅速拉回正軌，各領域交流合作得以全面推進。而這次金奈會晤將為下一階段中印關係發展確定基調、指明方向，也為當前充滿不確定性的世界提供穩定性、注入正能量。



在武漢開啟的兩國領導人非正式會晤，是一種全新獨特的大國首腦溝通模式。兩國領導人不拘一格，就廣泛議題進行深入交流，效果立竿見影。這樣的會晤得以舉行，本身就是中印兩國政治清醒的重要標誌，說明兩國從戰略角度看待彼此的關係，擺脫了具體分歧的羈絆，也沒有受西方的挑唆影響。



對這次“習莫會”，中印兩國輿論反應都十分積極。但一些西方媒體的報道卻聚焦中印之間的分歧點。這並不意外。西方一些人一直在挑撥印度和中國的關係，他們特別希望中印兩國發生摩擦和衝突。



中印兩國稍有政治頭腦的人都清楚，美國和西方為什麼不希望中印走近，而是盼著“龍象之爭”，最好是“龍象對撞”？因為那樣的話，中印這兩個新興大國都將彼此消耗，西方將成為戰略上的得利漁翁。武漢會晤以來，雖然印度輿論仍不時冒出一些不冷靜的雜聲，但印度決策層保持了戰略冷靜和地緣政治悟性。中印兩國關係總體上形成了越來越強的對問題的管控力。



中印兩國大的戰略情商就是要堅持相互必須友好合作。的確，中印關係錯綜複雜，之間存在邊界爭端和歷史恩怨，在地緣政治上也有各自不同的關切。其中任何一個點，在民族主義情緒的刺激下，在外來地緣政治力量的介入下，都可能發酵成激烈的爭端，對兩國外交形成巨大的干擾。對這些複雜性、敏感性，以及潛含的風險，兩國決策層都是十分清楚的。