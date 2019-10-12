244名嫌犯被從菲律賓押解回國

中評社北京10月12日電／據中國公安部網站消息，11日15時許，隨著三架包機降落在廈門高崎國際機場，244名電信網絡詐騙犯罪嫌疑人被我公安機關從菲律賓押解回國。



多家菲律賓媒體11日也報道了這一消息。《馬尼拉公報》稱，這些人在中國警方的押解下被驅逐出菲律賓，他們將被永久禁止進入菲律賓。



據報道，上述犯罪嫌疑人在菲律賓運營針對中國公民的詐騙網絡，涉及全國多個省區市。在中國駐菲使館的大力支持下，9月11日，中國公安部工作組會同菲執法部門開展集中統一收網行動，共搗毀詐騙窩點10處，抓獲犯罪嫌疑人244名，繳獲手機、電腦、詐騙劇本、賬本等一大批作案工具、證物。今年以來，針對境外電信網絡詐騙違法犯罪形勢，公安部組織相關地方公安機關多次赴柬埔寨、菲律賓、老撾、西班牙等國家開展警務執法合作，搗毀了一大批詐騙窩點，先後8次將780餘名電信網絡詐騙犯罪嫌疑人押解回國。



另據美聯社報道，菲律賓警方和移民局11日表示，根據中國方面提供的信息，菲警方9日晚在大馬尼拉地區帕拉尼亞克市一棟建築物內逮捕了500多名外國公民，其中大多數是涉嫌電信和投資詐騙的中國人，這是今年此類逮捕人數最多的一次。菲移民局發言人桑多瓦爾表示，最近類似的大規模逮捕行動表明，網絡欺詐和賭博犯罪集團正試圖將其業務轉移到菲律賓。



（來源：環球時報）