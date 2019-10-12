外交部：敦促聯合國成員國切實履行財政義務

外交部例行記者會（圖片來源：人民網） 中評社北京10月12日電／據外交部網站消息，外交部發言人耿爽主持今日例行記者會。



有記者問：聯合國秘書長古特雷斯表示，聯合國面臨10年來最嚴重的財政危機，會員國僅支付了2019年預算的70%，秘書處不得不採取縮減會議和支出、延遲支付職員工資等臨時措施。聯合國的財政狀況始終依賴會員國的支持。中方對此有何評論？



耿爽答：中國堅定支持多邊主義，一直以實際行動支持聯合國開展工作。作為聯合國第二大會費國和負責任國家，中國認真履行對聯合國的財政義務，已經足額繳清了今年的聯合國會費。古特雷斯秘書長對此給予高度讚賞。



充足、穩定、可預測的財政資源是聯合國正常運作的基礎。按時、足額、無條件地繳納聯合國會費，是各國均應履行的《聯合國憲章》義務。美國作為聯合國第一大會費國，長期拖欠會費，累積拖欠約10.55億美元，占全部欠費總額的76%，許多國家對此表達了嚴重關切。我們敦促各成員國都能切實履行財政義務，解決聯合國的財政困難。



全文如下：



中國新加坡雙邊合作聯委會第15次會議、中新蘇州工業園區聯合協調理事會第20次會議、中新天津生態城聯合協調理事會第11次會議和中新（重慶）戰略性互聯互通示範項目聯合協調理事會第3次會議將於10月15日在重慶舉行。應中共中央政治局常委、國務院副總理韓正邀請，新加坡共和國副總理王瑞傑將於10月14日至17日訪華並同韓正副總理共同主持上述會議。



其間，韓正副總理將同王瑞傑副總理會見、共同主持相關機制會議，並為王瑞傑副總理一行舉行歡迎宴會。王瑞傑副總理在會後還將訪問北京、天津兩地。



新加坡是中國的友好鄰邦，兩國建立了與時俱進的全方位合作夥伴關係，各領域合作成果豐碩，特別是高質量共建“一帶一路”合作成效顯著。雙方召開上述機制會議，旨在落實兩國領導人達成的重要共識，全面梳理總結各領域合作成果，為下一步合作發展作出規劃和指引。雙方還將就其他共同關心的國際和地區問題深入交換意見。