社評：從韓蔡兩岸政見看大陸對台主導權

蔡英文出席雙十典禮（中評社資料照） 中評社香港10月15日電（評論員 束沐）10月10日當天，蔡英文和韓國瑜先後在不同場合系統表述了各自的兩岸政策主張。一言以蔽之，“雙十演說”反映出蔡政府高舉“抗中保台”大旗的兩岸政策本質，而韓國瑜的兩岸政策白皮書則是回歸“九二共識”路線。由於兩岸因素是歷次台灣大選的決勝點，更何況2020選舉已經重回藍綠對決態勢，故雙方的兩岸政見值得深入研讀和探討。



首先，當前蔡政府的兩岸政策雖然自稱“不挑釁、不冒進”，但實質上是“不交流、不合作”。民進黨高度敵視和排斥兩岸交流合作，雖自詡樂見“不設前提的交流”，但近年來動輒把正常的兩岸交流活動誣為“統戰滲透”，把參與和推動兩岸交流的台灣團體人士抹為所謂“代理人”揚言要“懲治”，營造島內寒蟬效應。



與此同時，民進黨不僅破壞兩岸合作基礎和氛圍，更是表現出“美台關係高於兩岸關係”的政策思維，把提升美台合作置於首位，並擴展到政治安全、軍事外事、產業科技等各個層面。此舉美其名曰“世界政經變動情勢中的明智選擇”，實質上把台灣民眾的安全與福祉綁上“新冷戰”的戰車。



除了“二不”，從“雙十演說”和近期一系列政策表述和政治動作來看，蔡政府的兩岸政策還有“二要”，即“要中間選票、要國際支持”。蔡英文在此次演說中刻意強調1949年以來兩岸關係發生對峙、衝突的重要節點，卻完全忽略70年來兩岸走向和平開放的大勢，意在強化政治對立框架下的兩岸關係，為民進黨固有“台獨”立場與現有“中華民國”體制尋求連結。故蔡政府從任內首份“內閣”施政報告拋出“中華民國台灣”試水溫，到此次“雙十演說”以篤定語氣聲稱“中華民國台灣是最大共識”，目的是用這套說辭爭取中間選民支持，以掩蓋其四年前“維持現狀”破功的窘境。

