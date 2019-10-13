劉宗夏：民調的盲點與選情的變數

中評社台北10月13日電（作者 劉宗夏）從郭台銘宣布退出“總統”大選後， 韓國瑜的“總統”大選民意支持度不升反降，始終落後現任的蔡英文。雖然最近有觸底反彈之勢，但是落後的程度還是在誤差範圍之外，不少政治人物或是名嘴， 像是柯文哲市長跟前“立委”沈富雄，都認為已經大勢底定，比賽進入垃圾時間， 但果真如此嗎？



人心是最難測的！選民複雜的情緒、跟特定族群是否願意表態的程度，影響民調所觸及到的母體是否全面、客觀。



由於韓國瑜一直被質疑參選的正當性， 以及主流媒體大力塑造他是一個“草包”的形象， 讓不少的泛藍以及部分中間選民覺得支持韓國瑜很沒面子，但是他們可能對蔡英文更反感，現階段不願意表態支持韓國瑜，但是未來呢？如果人民看到不斷出問題的蔡政府還是民調遙遙領先，會不會反而引起了心生不滿的反彈情緒，進而引發泛藍歸隊、含淚投票？



另外， 許多民調都顯示韓國瑜只取得6成多泛藍選民的支持， 蔡英文卻成功整合泛綠的選票，支持度8成多直逼9成。這有兩個值得研究的地方：第一，這也顯示未來韓國瑜民意支持度上升的潛力比蔡英文更大，因為許多泛藍並沒有歸隊， 當然這也要看韓國瑜以及他團隊的表現。



第二個，蔡英文整合綠營的程度是否高估了？我們看到不少獨派仍然堅持死咬著蔡英文學歷的疑點。過去民進黨美麗島系的精神領袖呂秀蓮也開始連署“總統”大選，他們雖然不是綠營的主流，但是也代表一部分意見領袖的聲音。所以民調顯示出來的數據，跟現實社會發生的現象出現了相當的落差，這也是民調的盲點。



最後也是最大的變數！ 那就是第三勢力整合的程度以及推出的人選。親民黨已經表態這張“總統”選票一定會用到，但是未來親民黨是否會和柯文哲的民眾黨在區域“立委”合作？柯文哲是否會支持親民黨推出來的“總統”人選？如果整合成功勢必會衝擊原本的“立委”選情，甚至打破藍綠對決的“總統”選舉態勢。



而且親民黨推出的“總統”人選或組合，是會對中間偏藍的選民比較有吸引力、還是中間偏綠？這會影響到拉蔡英文的票比較多還是韓國瑜，“總統”大選進入倒數，真正精彩的變數才要開始！



（作者劉宗夏，台灣政治觀察者）

