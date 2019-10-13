社評：中美達成部分協議　皆大歡喜現實選擇

特朗普10月11日在白宮會見劉鶴時宣佈美中達成“第一階段”協議 新華圖 中評社華盛頓10月12日電（評論員 余東暉）中美最新一輪經貿高層磋商11日在華府結束後，特朗普在白宮宣布，雙方已經達成“實質性的第一階段”協議，將由兩國領導人11月中在智利APEC峰會時簽署。美國同時暫停原定於10月15日實施的對華2500億美元商品加稅從25%升至30%的決定。



中方發布，此次雙方在農業、知識產權保護、匯率、金融服務、擴大貿易合作、技術轉讓、爭端解決等領域取得實質性進展。而根據白宮透露的消息，雙方“第一階段”協議內容包括，中國將額外購買400億到500億美元的美國農產品；匯率被納入協議，即承諾不為獲得貿易優勢而操控匯率；技術轉讓問題部分解決，並在第二和第三階段繼續解決；中方承諾加強對知識產權保護。美方暫停10月15日進一步加稅舉動。華為沒有包含在此次協議中。



不管外界將雙方達成的這一步叫作什麼，有的稱“部分協議”，有的稱“臨時協議”，有的稱“迷你協議”，特朗普稱為“第一階段協議”，這意味著雙方朝達成最終協議邁出關鍵的第一步，而前一時期由美方不斷升級的貿易戰也由此暫時停歇。這可以說是令各方皆大歡喜的步驟，也是在目前形勢下雙方都能接受的現實選擇。



所以說是皆大歡喜，是因為這個協議是雙方目前都想要的，是兩國領導人在政治上都能接受的，符合兩國和全世界的利益。



對於正受民主黨發動的彈劾困擾的特朗普來說，他急需能夠顯示他處理經濟能力的成績。當大選愈演愈烈，而美國經濟可能重現衰退時，如何討好農民和中部選民，如何保持金融市場穩定，乃特朗普最關注的課題。達成一個中國大量購買美國農產品，對美方重大關切都有所觸及的“部分協議”，至少有助於穩定特朗普的民意支持度。