我國火星探測器“真容”首度公開！

火星探測器（圖片來源：中國航天） 中評社北京10月12日電／今天，中國航天科技集團有限公司通過官方微博，首次公開中國火星探測器“真容”照片。



火星探測器造型曝光後，瞬間引發網友熱議：除了誇顔值外，網友們最關心的還是它的名字。



中國將於明年發射火星探測器



據中國空間技術研究院空間科學與深空探測首席科學家葉培建院士介紹，中國將於明年發射火星探測器，並計劃在2021年降落在火星。我國的火星探測器暫時命名為“火星一號”。



據悉，大約每隔26個月就會發生一次“火星衝日”，屆時，太陽、地球、火星位於一條直線上，在這一時間點實施火星探測，探測器飛行的路線最短，最省燃料。而距離當前時間最接近的“火星衝日”探測窗口便是2020年，因此中國的火星探測任務也瞄准這一窗口。



葉培建透露，目前火星探測任務正在有序進行，各項工作都在向前推進。



“我們的第一次火星探測任務將一次性完成‘繞落巡’三步走。第一，我們要能夠對整個火星進行全球觀測；第二，要降落在火星；第三，火星車要開出來，在火星上巡視勘測。這當中有很多難點，如果做成，這將是全世界第一次在一次任務當中完成三個目標。這個工程實現是個很大的創新。”葉培建說。

