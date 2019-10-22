社評：美國力挺台灣值得密切關注

中評社香港10月22日電（評論員 陳鴻斌）10月7日第一屆“太平洋對話”在台北舉行，台灣“外長”吳釗燮與美國副助理國務卿孫曉雅（Sandra Oudkirk）共同主持會議。這一對話的主題是如何支援太平洋島國，同時也是為了抗衡中國的“一帶一路”戰略，該對話定位為“政府與政府間的政策對話，”雙方商定該對話今後將每年輪流在台灣和美國舉行。這是近年來美國力挺台灣一系列舉動中的一個重要動作，值得密切關注。



就在美台雙方緊鑼密鼓地籌備這一對話期間，上月所羅門群島和吉里巴斯兩國又相繼與台灣“斷交”，這使得美國臉上很掛不住。在今年6月美國國防部提交的“印太戰略報告”中，也一再強調要加強與太平洋島國的關係。但所羅門群島和吉里巴斯紛紛棄台而與中國大陸建交，充分證明美國在太平洋地區的影響力已大不如前。美國如此重視與太平洋島國的關係，當然還有安全戰略上的考量。例如所羅門群島位於澳大利亞的東北端，處於美國和澳大利亞的海上運輸線的咽喉要道。



蔡英文上任以來已先後有7個國家與台灣“斷交”，台灣“邦交國”目前僅剩15個。此前在聯大會議發言時，台灣密切關注了其剩餘的“友邦”代表在聯大的發言，發現居然有4個“邦交國”隻字未提台灣，對蔡英文當局來說顯然是一個非常危險的信號。



此前接連阻撓“斷交”不成的美國政府，對這次對話非常重視，派出了國務院亞太局主管孫曉雅率團與會。孫曉雅在開幕致辭中表示，她是“代表總統特朗普和國務卿蓬佩奧”出席這次對話。她在發言中鼓吹，台灣是“可信任並負責任”的夥伴，也是對太平洋及世界“一股積極力量”，為此美國將“堅定支持台灣與太平洋島國關係”。 吳釗燮在會議上表示，孫曉雅的肯定讓台灣“很受鼓舞”，他聲稱台美關係處於幾十年來的最好狀況。此前吳釗燮在“立法院”稱，台美雙方在對話前就對台灣連續失去太平洋地區的“邦交國”密切交換意見，華盛頓對北京的做法反應強烈，此舉促成了對話迅速舉行。



但繼所羅門群島和吉里巴斯與台灣“斷交”後，參與“太平洋對話”太平洋國家只有4個，因此這次會議被外界質疑為台美“雙邊對話”。

