中大女稱被警性暴 反口覆舌疑點重重

（圖片來源：文匯報） 中評社香港10月12日電／據文匯報12日報道，中文大學女生吳傲雪日前自揭面罩，聲稱曾被警方以“性暴力”對待，引起全城關注。有關的一面之詞獲煽暴派大肆渲染，更成為鼓動非法集結的“象徵人物”之一。然而，如細心留意整件事，即可發現當中疑點重重。



首先，吳傲雪過去曾多次參與以新屋嶺為題的場合下指控警方，前日的言論亦令不少人，甚至連傳媒也誤以為她在新屋嶺內遭性暴，後來連番改口是發生於葵湧警署，且其最先所謂的“性暴”本質原來是“非禮”。



由“性暴”降呢為非禮後，她昨日仍繼續企圖引起外界對事件的關注，稱“知道有男被捕者遭『強姦』和『雞姦』”，她卻既不主動，亦不回覆警方就其指控作證；加上原來她本身是網上討論區的“紅人”，出名負評多兼被人大爆她說謊成癮，並與煽暴派過從甚密。以上種種，俱令人質疑其證供的真確性及背後用意，還望她早日向警方提出實質證據，讓警方能嚴正執法。



疑點1



新屋嶺改口稱葵湧警署



吳傲雪對著中大校長段崇智，一句：“你是否知道新屋嶺的搜身室全黑，你是否知道不止我一人受到警方性暴力。”旋即令吳傲雪冠上“新屋嶺受害人”的稱號，連《蘋果日報》即時新聞當晚都以“新屋嶺受害人首公開除口罩”為題報道事件，然而昨日她突然改口說，“事發”於葵湧警署，而非新屋嶺。案發地點也搞錯，令案件真確性受疑。



《蘋果》“炒車”改標題



過去數月，網絡上不時有人聲稱有警察於新屋嶺內非禮、強姦甚至殺害被捕者，即使一直未有受害人站出來指控警方，警方亦多次主動澄清從未接獲任何在新屋嶺發生的非禮及強姦投訴個案，但部分人在無任何實質證據下，仍一口咬定新屋嶺有唔見得光的事發生，每每提到“新屋嶺”，也會牽動“黃絲”的神經。