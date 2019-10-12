美聯儲宣布延長回購計劃　增加美元供應

（圖片來源：美聯社） 中評社北京10月12日電／美國聯邦儲備委員會11日宣布，將9月以來實施的回購計劃延長至明年1月，併購入美國短期國債以擴張資產負債表，增加金融市場的美元供應量。這是9月中旬美國短期融資市場隔夜回購利率突然大幅飈升、美元出現短缺之後，美聯儲第二次延長回購計劃。



（來源：央視新聞）