fb八度封殺《點新聞》　滅反暴聲音

社交網站fb成為暴徒幫凶，多次將《點新聞》封號，但《點新聞》無懼打壓，堅持發聲（來源：大公報） 中評社香港10月12日電／據大公報12日報道，暴徒除了在街頭不斷發起暴力衝擊，亦持續發動網絡攻勢，惡意檢舉所有揭露暴亂真相的正義之聲。社交網站Facebook（fb）成為暴徒幫凶，在九月中引入查證機制，聲稱打擊假新聞，實涉政治打壓。網媒《點新聞》的fb專頁從九月中至今一個多月的時間內，已被封號八次。暴徒除了發起惡意舉報行動外，亦公然盜用《點新聞》商標建立專頁。《點新聞》負責人向《大公報》表示，昨日已去信fb美國總公司，要求就事件作交代。



正義傳媒多次揭穿暴徒惡行，暴徒於是發起在網上以“假新聞”抹黑多個fb專頁，又集體進行檢舉。《點新聞》fb專頁在九月開始被暴徒“重點招呼”，至今已八次被封號。《大公報》記者向《點新聞》負責人查詢，對方稱自9月11日《點新聞》專頁被封時，團隊已即時接觸fb，更在網上提出上訴及要求交代被封原因，惟fb至今仍未給予任何回覆。



暴亂現場畫面秒速下架



《點新聞》負責人指出，他同一時間向fb香港申請藍色驗證徽章（認證專頁），並提交由特區政府發出的新聞媒體證明文件。他表示，正常情況下審批也需最少一個工作天，但在這四個月來，他多次為新專頁申請時，fb均在極短時間便拒絕相關申請，有一次更只是十分鐘內便通知申請失敗，惟每次均沒有給予拒絕原因。



涉借查證作政治打壓



fb在九月開始引入查證（fact check）機制，稱由法新社團隊負責檢查香港fb出現的懷疑假新聞，惟fb卻涉借機制進行政治打壓。《點新聞》負責人表示，九月第一次專頁被封時，確認有帖文被懷疑是假新聞，因此影響到帖文觸及率。然而，在九月發布的其他帖文，如一些暴亂現場的直播畫面、“阿叻”談及香港要止暴制亂的專訪等原創內容，同樣被fb稱違反社群守則而被秒速下架，專頁最終亦被封號。對於九月尾《點新聞》新開設的專頁，fb更是變本加厲，先限制專頁發布功能，之後再封號。他形容fb為“赤裸裸地打壓”。