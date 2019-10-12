李佳芬代替韓國瑜赴台中站台　人氣火爆

李佳芬大進場，一樣被熱情的韓粉擠得只能緩慢移動，因為媒體跟拍，還發生幾度推擠。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中10月12日電（記者 林谷隆）中國國民黨2020參選人韓國瑜夫人李佳芬12日舉行台中、彰化輔選行程，首站上午11點來到台中，出席爭取連任的國民黨台中市第五選區“立委”參選人沈智慧北區競選服務處揭牌，李佳芬代表韓國瑜來台中站台，韓粉愛戴也不打折扣，會場早早就來了近5百名韓粉，塞滿整個造勢現場，顯得熱熱鬧鬧。



李佳芬12日台中、彰化輔選行程，上午先出席國民黨台中第五選區沈智慧“立委”參選人北區聯合競選服務處啟用揭牌；下午則將為國民黨彰化第三選區“立委”參選人謝衣鳳站台，一連走訪北斗奠安宮、埤頭合興宮兩間廟宇，最後到溪州公園參與“2019溪州提拔泥活動”與民眾同歡。



知道李佳芬要來到台中，許多死忠韓粉早早就來到沈智慧北區競選總部等候，當中還有很多鋼鐵韓粉網紅，如激動姐、自製韓國瑜Q版小物的挺韓青年等，還不到上午10點半活動開場，會場周遭就聚集數百人，有人潮就有錢潮，會場周遭也有十多攤韓國瑜周邊商品，不斷有韓粉光顧，生意看似相當不錯。



到場陪同李佳芬的台中藍營人士，還包括台中市議員陳政顯、沈祐蓮、賴義鍠、林碧秀、國民黨台中市黨部主委顏文正等人，一起跟著李大進場，親身見證韓粉的熱情與歡呼。



李佳芬下午到彰化行程，將由彰化縣議長謝典林全程陪伴。