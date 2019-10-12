對土攻敘態度五日三變　特朗普：美願調停

土耳其軍車11日開往土敘邊境（圖片來源：路透社） 中評社香港10月12日電／據美聯社報道：美國總統特朗普10日在白宮表示，對於土耳其出兵敘利亞問題，美國有“派兵、制裁和調解”三種選擇。他希望是“最後一種”。這是五天內白宮方面第三次就土耳其在敘利亞北部的軍事行動表態。特朗普6日晚曾與土耳其總統埃爾多安通話。白宮隨後宣布美軍“不支持、不參與”上述行動，並將從相關區域撤出。特朗普7日又對土耳其發出嚴厲警告，威脅稱如果安卡拉對敘利亞的軍事打擊進行得太過火，他將徹底摧毀土耳其經濟。



特朗普10日表示，美國在敘利亞沒有士兵，“伊斯蘭國”已被擊敗。“我最不願意做的事，就是派遣成千上萬的士兵進入。”他同時強調，美方與庫爾德人的關係非常好，“我希望我們能調解”。



土耳其政府9日宣布在敘利亞東北部發動代號為“和平之泉”的大規模單邊軍事行動。據悉，目前土軍特種部隊和裝甲車兵分四路投入庫爾德武裝控制區。土耳其外長恰武什奧盧表示，土軍隊計劃進入敘利亞境內至少30公里，以便在那裡建立安全區。土耳其國防部通報稱，在行動中被消滅的庫爾德武裝力量的總人數超過350人。同時，庫爾德武裝部隊也向土耳其邊境城鎮阿克恰卡萊等地發射迫擊炮。



美國國務院一名不願透露姓名的高級官員10日在記者吹風會上說，美國理解土耳其的“安全訴求”，但認為土方當前做法是“犯了一個大錯誤”。該官員說，特朗普已責令國務院尋求令雙方停火的可能途徑。



敘利亞外交部10日譴責土耳其在敘北部展開的軍事行動中造成平民死傷，表示敘利亞將採取一切合法手段進行抗擊。有分析人士指出，土方越境軍事行動可能掀開敘利亞戰爭新篇章，造成人道主義災難。



（來源：大公報）