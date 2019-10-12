工聯會要求政府設立緊急失業援助金（來源：大公報） 中評社香港10月12日電／據大公報记者12日報道，暴亂持續多月，打工仔“飯碗”隨時不保。工聯會調查發現，有四成受訪者反映任職公司的生意額下跌，16%受訪者出現開工不足、收入下降及裁員等情況。旅遊業界稱“國慶黃金周”的訪港內地團數量較去年大跌九成。美容業界表示生意跌四成，有大型美容院已開始裁員。金融界則擔心香港信貸評級降低，會令證券公司出現倒閉潮。工會要求政府撥款予關愛基金成立緊急失業援助金，每月上限1.4萬元。



逾四成受訪者憂被裁員



工聯會於上月23至27日電話訪問1197名會員，調查顯示41%受訪者的任職公司生意下跌。13%受訪者稱公司已開始減薪、放無薪假及裁員，44%受訪者對此感到擔心，16%受訪者反映本身已出現這些情況，當中旅遊、飲食、酒店、零售及出口批發行業情況最嚴重，占比27%。近九成受訪者認為香港目前亟需恢復社會秩序，55%受訪者認為香港最大的深層次問題是房屋。



工聯會理事長黃國指，10月份首六日訪港旅客跌幅逾五成，預計香港經濟表現將較2003年沙士更差，各行業將陸續出現失業潮。他建議政府將“特別.愛增值”計劃的津貼由每日153.8元增至300元，上限提高至6000元。



香港旅遊聯業工會聯會總幹事林志挺稱，今年黃金周內地訪港團數量較去年同期勁減九成，其間酒店入住率僅二至五成，較去年減少五至七成。他建議政府設立導游臨時職位，例如文物導賞員等。



香港美容健體專業人員總會主席許慧鳳稱，數月來美發業生意額下跌逾兩成，美容業生意額則下跌三至四成，部分美容院已開始針對行政、清潔人員及業績不達標的美容師進行裁員。



香港文職及專業人員總會副會長陳勇華稱，國際對香港評級降低，將增加本地證券公司債務成本，致公司收入減少，恐出現倒閉潮。



（來源：大公報）