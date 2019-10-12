亞當·希夫：將“加速”對特朗普彈劾調查

CNBC報道截圖 中評社北京10月12日電／據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）12日消息，美國眾議院情報委員會主席亞當·希夫11日在寫給眾議院議員的一封信中表示，將“加速”對特朗普的彈劾調查。



希夫在信中說，“我們將在接下來的幾天內公布有關證人更多的證詞，在適當情況下，還將準備通過合理授權的傳喚方式來強制要求證人作證”。他還補充道，“在調查的初始階段，我們便預料到白宮會通過政治攻擊和荒謬的法律論點來掩飾總統的不當行為”。



CNBC報道稱，到目前為止，作為彈劾調查的一部分，眾議院民主黨人已經對大量的政府機構和個人進行了傳喚。這些人包括能源部長裡克·佩里、特朗普私人律師朱利安尼的兩名商業合作夥伴伊戈爾·弗魯曼和列夫·帕納斯。而弗魯曼和帕納斯因違反聯邦競選財團法於10日被逮捕。



希夫還在信中證實，眾議院還安排了國家安全委員會前高級顧問菲奧娜·希爾作證，她曾負責歐洲和俄羅斯事務，並於今年八月辭職。未來的證人還包括助理國務卿幫辦喬治·肯特、國務院顧問烏爾裡希·布雷希布爾和美駐歐盟大使戈登·桑德蘭。



11日早些時候，美國前駐烏克蘭大使瑪麗·約萬諾維奇就特朗普彈劾調查作證，對調查人員稱，特朗普本人曾向國務院施壓，要求她下台，讓她離開美國。10月8日，美國白宮致信國會民主黨人，說總統特朗普及其政府不會配合當前的彈劾調查。



（來源：環球網）