美國發出經濟制裁警告，土耳其表示譴責

RT報道截圖（圖片來源：環球網） 中評社北京10月12日電／土耳其與庫爾德武裝在敘利亞北部激戰正酣，美國財政部長11日表示白宮正在考慮對安卡拉的經濟制裁。作為回應，土耳其外交部11日晚間聲明譴責美國的計劃，誓言報復。而土耳其總統埃爾多安當天則表示，儘管受到美國及其盟友的“威脅”，但土軍仍將繼續打擊敘北部庫爾德武裝分子，他同時堅稱，打擊目標並非庫爾德人，而是“恐怖分子”（即庫爾德人武裝）。



綜合俄羅斯衛星通訊社、“今日俄羅斯”（RT）報道，埃爾多安周五表示，“我們不會停下腳步。作為土耳其，我們永遠不會停止這場戰鬥，不管任何人說什麼。”“美國與歐洲都說我們在殺害庫爾德人。庫爾德人使我們的兄弟。我們的戰鬥是針對‘恐怖組織’的。”



就在埃爾多安表態前，美國國內傳出要求制裁土耳其的聲音。據俄衛星社報道，當天早些時候美國財長姆努欽還告訴記者，特朗普政府正在考慮發布一項命令，該命令將擴大華盛頓對安卡拉事實經濟制裁的能力，以應對（土耳其）對敘北部展開的軍事行動。



對此，土耳其外交部當天做出回應。在一份聲明中，土外交部誓言報復，並嚴厲譴責美國的計劃。



“‘和平之泉’行動開始後，消息傳到了美國政府的各個層級。該行動的目標與範圍已向國際公眾完全清楚地進行了說明……土耳其正在與威脅國家安全的‘恐怖組織’作戰，我們將堅定地繼續進行這場戰鬥。”聲明還補充：“任何人都不應懷疑，我們將以互惠的態度，對每一步作出全面回應。”



土耳其國防部9日宣布，土耳其軍隊已對敘利亞北部的庫爾德武裝展開地面軍事行動。土耳其國防部在社交媒體上說，作為“和平之泉”行動的一部分，土耳其軍隊和“敘利亞國民軍”已開始在敘利亞北部幼發拉底河以東地區發動地面進攻。



在土耳其展開軍事行動前夕，美國白宮6日曾表示，美軍方對土耳其即將進入敘北部展開軍事行動“不支持、不參與”，美軍會撤出相關區域。當地時間10日，美國總統特朗普在推特上給土耳其擺出三個選項：參戰、制裁或達成協議。他寫道，“（向該地區）派出數千美軍然後贏得軍事戰鬥，經濟制裁嚴厲打擊土耳其，或是在土耳其和庫爾德武裝間調解出一份協議！” 當被記者問到自己更喜歡哪個選項時，特朗普回答說：“我希望是最後一個。”