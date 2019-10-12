尼泊爾亮起“中國紅”歡迎習近平到訪

視頻截圖（圖片來源：央視新聞） 中評社北京10月12日電／應尼泊爾總統班達裡邀請，國家主席習近平將於10月12日至13日對尼泊爾進行國事訪問。這是中國國家主席時隔23年再次訪問尼泊爾。



尼方高度重視此訪，將其作為今年外交的頭等大事，尼總統、總理親自過問訪問籌備工作。在尼泊爾首都加德滿都，街頭已懸掛起兩國領導人照片，馬路上設置迎賓門，打出“熱烈歡迎中華人民共和國主席習近平閣下、中尼友誼萬歲、祝賀中華人民共和國成立70周年”等標語，尼政府和各界對習近平主席到訪充滿期待。



（來源：央視新聞）