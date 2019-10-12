拉加萬：“發展印中關係具有全球意義”

中評社北京10月12日電／“我對印中兩國領導人第二次非正式會晤充滿期待。印度和中國同為發展中國家和新興市場國家，發展印中關係具有全球意義。”印度世界事務委員會主席拉加萬日前在接受記者採訪時表示，印中兩國領導人舉行非正式會晤將推動兩國關係進一步向前發展。“印中兩國攜手合作，有助於推動世界多極化和經濟全球化進程。”



成立於1943年的印度世界事務委員會是印度具有重要影響力的外交政策智庫。2014年9月18日，習近平主席在該委員會發表題為《攜手追尋民族復興之夢》的重要演講。拉加萬表示，習近平主席在演講中提出“中印兩國要做更加緊密的發展夥伴、引領增長的合作夥伴、戰略協作的全球夥伴”，為兩國關係發展指明了方向。在拉加萬看來，作為世界上人口最多的兩個國家，印中兩國都處在經濟快速發展的重要階段。“目前，印中各領域交流合作正全面推進，兩國領導人此次非正式會晤必將進一步推動兩國關係向前發展。”



印度世界事務委員會曾多次與中國有關機構聯合舉辦相關會議。拉加萬也長期關注中國的發展，他表示，加強兩國智庫間的交流對話，可以為推動相互理解、強化人文交流發揮建設性作用。



“高層引領是增進兩國互信、推動印中關係向前發展的戰略驅動力。”拉加萬高度評價習近平主席和莫迪總理去年在武漢舉行的非正式會晤。“兩國領導人積極推進印中全方位合作，加強政治、安全等領域對話。在武漢舉行的非正式會晤打開了印中關係發展新局面。”拉加萬說。



拉加萬認為，印中兩國領導人舉行非正式會晤，就全局性、長期性、戰略性問題深入溝通，對兩國和世界都具有深遠的意義。自武漢會晤以來，兩國在經貿、人文等領域的交流合作蓬勃發展，“相信此次在金奈舉行的兩國領導人第二次非正式會晤必將取得豐碩的成果。”



（來源：人民網－人民日報）