尼泊爾外長：“為中國的發展成就喝彩”

中評社北京10月12日電／尼泊爾外長賈瓦利近日在接受人民日報記者書面採訪時表示，習近平主席對尼泊爾進行國事訪問具有重要歷史意義，尼泊爾人民對此期待已久並高度重視。習近平主席的來訪將增進兩國間的了解，增強政治互信，推動兩國進一步擴大互利合作。



賈瓦利表示，尼中兩國是山水相連的鄰居。在尼中兩國領導人的引領下，兩國關係一直沿著正確的軌道向前發展，尼泊爾始終將中國視為好朋友和值得信賴的夥伴。在很多地區和國際問題上，尼中兩國有著共同的看法。兩國攜手並進，對於推動地區和平穩定具有積極作用。



今年是新中國成立70周年，賈瓦利祝賀新中國取得的偉大成就。“每次去中國，我都能感受到這個古老而偉大的國家正在發生的巨變。中國的發展改善了中國人民的生活水平，也給全世界帶來巨大的機遇。作為近鄰，尼泊爾為中國的發展成就喝彩。”賈瓦利說。



賈瓦利表示，尼泊爾高度評價習近平主席提出的“一帶一路”倡議，以及“構建人類命運共同體”理念。“一帶一路”倡議為國家間加強務實合作、實現互利共贏創造了非常好的平台，增進了國家和地區間的互聯互通。尼泊爾願同中方在“一帶一路”合作框架下，共同推動跨喜馬拉雅立體互聯互通網絡建設，讓兩國命運更加緊密相連。



賈瓦利說，歷史經驗早已證明，只有不同文明融合互鑒，人類社會才會繁榮發展。“一帶一路”倡議正是基於人類共同發展的願景，是構建人類命運共同體的最佳途徑，其打造的包容發展模式正為南亞以及整個亞洲的繁榮穩定作出貢獻。



賈瓦利表示，尼泊爾已經踏上了穩定發展的道路，中國有很多成功經驗值得尼泊爾借鑒。一直以來，中國都是尼泊爾重要的發展夥伴，尼泊爾希望加強與中國的合作，最終實現“繁榮尼泊爾、幸福尼泊爾人”的國家願景。



（來源：人民網－人民日報）