挺沈智慧　盧秀燕、李佳芬一前一後未同框

台中市長盧秀燕在上午11點準時來到會場，與藍委沈智慧（左二）、顏寬恒（右二）受到滿場支持者熱烈歡呼。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中10月12日電（記者 林谷隆）中國國民黨台中市第五選區（北屯北區）“立委”參選人沈智慧12日上午舉行北區競選服務處成立大會，原本規劃由台中市長盧秀燕、國民黨2020參選人韓國瑜夫人李佳芬陪同沈智慧，一起揭牌，但因為盧還要趕高鐵到南部，李佳芬稍晚才抵達，未如預期上演“盧李同台”。



對此，藍委沈智慧則說，盧8、李都在百忙中趕來相挺，原本就是規劃請他們在11點至12點期間到，台中政壇藍營都是團結挺韓，這一點是毋庸置疑。



台中市長盧秀燕在上午11點準時來到會場，與藍委沈智慧、江啟臣、顏寬恒等人大進場，受到滿場支持者熱烈歡呼。



盧秀燕在台上表示，沈智慧是非常有經驗的“立委”人選，去年底她當選台中市長，原本擔任的“立委”一職需要補選，沈投入補選並順利參選，延續了在地服務，所以懇請大家再支持沈智慧。



原本沈智慧競選總部規劃，將由盧秀燕、李佳芬與沈智慧一齊在11點20分揭牌，但是盧致詞後，時間已經超過，李佳芬尚未抵達。



因為盧中午要趕到台南參加台中市副市長陳子敬娶媳婦，再等可能趕不上高鐵，所以就按計劃時間在20分離開，李佳芬則於11點34分抵達現場。



因為盧離場、李晚到，最後只有李佳芬陪同沈智慧揭牌，與原本盧李沈共同揭牌的安排有出入媒體關注盧李沒同場是巧合？還是刻意安排？



李佳芬在台上簡短致詞後，依照主辦單位安排花了近20分鐘與基層里長、里民合照，藉此鞏固基層選票，不過合影之後，沒有如預計接受媒體聯訪，而是坐上車子趕到下個點。



對於盧李同場卻沒如安排同台？沈智慧解釋，盧市長要趕到南部吃喜酒，所以真的沒有辦法再多待，李佳芬則是如預期在11點至12點間抵達，沒有遲到的問題，而且無論台中市長盧秀燕、議長張清照、副議長顏莉敏，及所有國民黨議員、各基層代表、社團等等，台中市都是團結挺韓，這一點是毋庸置疑。