中國駐尼泊爾大使：“雪山之國”期待友誼新篇

中評社北京10月12日電／應尼泊爾總統班達裡邀請，習近平主席即將對尼泊爾進行首次國事訪問。這是中國國家主席時隔23年再次訪尼。美麗的“雪山之國”熱烈期待，舉國歡騰。身為中國駐尼泊爾大使，我為能夠見證和參與這一歷史性時刻深感振奮和驕傲。



尼泊爾是中國山水相連的友好鄰邦。千百年來，兩國人民在巍峨高聳的喜馬拉雅山脈間開辟道路，留下許多友好交往的動人佳話。高僧法顯、玄奘先後赴尼觀禮佛跡，尼國王鴦輸伐摩將女兒尺尊公主嫁給鬆贊幹布，尼工匠阿尼哥赴華主持修建了北京妙應寺白塔等多座建築。這些中尼友好的故事在兩國人民之間代代相傳，成為兩國友誼的美好見證。



1955年中尼正式建交以來，兩國高層交往頻繁，政治互信不斷增強。雙方在涉及彼此核心利益問題上相互支持，尼方長期堅定奉行一個中國政策，中方堅定支持尼方維護主權、獨立和民族尊嚴；雙方在致力發展的道路上攜手同行，中國在力所能及的範圍內為尼泊爾經濟社會發展提供支持，建成公路、學校、醫院、水電站等民生項目；雙方在國際和地區事務中密切協調配合，共同維護國際公平正義，維護廣大發展中國家權益。



近年來，在兩國領導人的親自關心推動下，中尼關係保持迅猛發展勢頭。今年4月，尼泊爾總統班達裡對華進行國事訪問並出席第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇和北京世界園藝博覽會開幕式，習近平主席同她親切會見，兩國領導人就中尼關係進行了深入溝通，指明了未來發展方向。



雙方在“一帶一路”框架下加強互聯互通、經貿投資、能源等各領域互利合作，取得矚目成就。以公路、鐵路、口岸、航空、通信為連接的跨喜馬拉雅立體互聯互通網絡初具規模。目前中國是尼泊爾第一大投資國和第二大貿易夥伴，是尼泊爾最主要的發展合作夥伴之一。2018年中尼貿易額達到11億美元。無論是順利完工的巴瑞巴貝引水隧道和加德滿都內環路一期等灌溉、公路項目，還是正在建設的博克拉和蘭毗尼國際機場，處處都能看到中國企業的身影。



中尼兩國人民間的感情與日俱增，患難真情鑄就新時期友誼豐碑。中國連續20年向尼派出醫療隊，為尼民眾紓解病困。尼泊爾人民更難忘卻2015年4月大地震後，中國政府和人民第一時間伸出援手，與尼共渡難關，一系列災後重建項目正在有序推進並逐步完成。尼泊爾正在致力於實現“繁榮尼泊爾、幸福尼泊爾人”的目標。中方願同尼方分享發展經驗，加強戰略對接，實現共同發展。