人民網：車市“饑餓營銷”還能用多久

中評社北京10月12日電／近一段時間以來，雷克薩斯的“官漲風波”再次把汽車加價銷售推到了輿論的風口浪尖，已經訂車的消費者被經銷商通知要補齊差價才能提車。對此，業內普遍認為，汽車廠商可以因為車輛升級換代提高價格，但是有義務同消費者保持良好的溝通，單方面向消費者售出與約定不同的產品，是忽視消費者選擇權的行為。長此以往，對品牌和銷量都有損無益。



事實上，熱銷車型加價、排隊等車的現象在國內汽車消費市場並不新鮮。買車要等幾個月，除非加上幾萬元購買實際價值只有二、三千元的裝飾，否則排隊時間更長。這樣的情況在國內車市幾乎已經成為了心照不宣的“潛規則”，對於很多消費者來說，在交定金前，多數已經被強加了裝飾件，而消費者在“咽下強加裝飾並等待2－3個月這兩口氣”後，等來的不是喜提愛車，而是廠家提出的全系漲價和4S店發出的補齊差價通知，幾乎所有的車主對此都無法接受。



在這個過程中，廠家和經銷商都忽視了與消費者之間的溝通。一方面，經銷商作為直接面對消費者的終端，有必要對消費者提供必要的信息和服務。如此生硬的告知消費者補齊差價，顯然在服務上沒有做到位。另一方面，雖然消費者提車需要時間，但是對於廠家來說，一年當中，何時推出新品，何時產品換代升級，早就已經提前規劃好了。讓消費者在簽訂訂單後，再忽然被告知產品升價級需要加價，這樣的行為令人難以理解。從消費者的角度看，廠家店大欺客，傲慢無禮是直接的感受。



可嘆的是，在目前的我國市場上，許多品牌都深諳此道。比如雷克薩斯的母品牌豐田，其旗下的埃爾法、漢蘭達都是國內長期加價提車的“專業戶”。此前的上汽大眾途觀、甚至早年間的桑塔納也曾一車難求。汽車加價有市場供需之間的原因，有車輛產品品質的原因，但隨著中國汽車市場的不斷發展成熟，廠家應當逐漸摒棄這樣的營銷手段和銷售方式，畢竟服務於尊重消費者，才是品牌與銷量長久之計。



加價提車現象之所以在國內市場能夠行得通，一個重要的前提是消費者真的願意去捧場。任何事物都是有它的兩面性的，針對官方漲價、加價提車等行為，消費者會用手中的鈔票作出選擇。



一家品牌能在市場上獲得認可，本是難能可貴之事，但除了產品本身的品質和營銷手段外，更離不開消費者的厚愛和支持，一旦過分傲慢，無視消費者的權益和感受，終將對品牌和銷量有損無益。



（來源：人民網）