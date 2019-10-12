李佳芬為沈智慧站台　籲大家支持韓及國民黨

李佳芬到台中為藍委沈智慧站台。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中10月12日電（記者 林谷隆）中國國民黨2020參選人韓國瑜夫人李佳芬12日上午來到台中，為爭取連任的藍委沈智慧站台，李佳芬表示，過去這麼多年，她都在教育領域努力，她了解華人對教育是相當重視，就是希望下一代有一個競爭力的未來，她也常跟孩子說“這個世界上，無論一條路都會辛苦，有能力的人就來解決問題，沒有能力，才會一直不斷抱怨”，她希望所有政治人物都能秉持這樣的精神，為台灣開闢一條光明、正向的道路。



中國國民黨台中市第五選區（北屯北區）“立委”參選人沈智慧12日上午舉行北區競選服務處成立大會，包括台中市長盧秀燕、國民黨2020參選人韓國瑜夫人李佳芬、藍委江啟臣、顏寬恒等人都先後到場助講，李佳芬還陪同沈智慧為競選服務處揭牌，現場超過500名支持者到場，場面熱鬧。



李佳芬表示，沈智慧過去曾在中國時報服務，以前在新聞界任職，沈就是她的前輩，而且在這麼多的資深委員中，沈大姐把她的終生，奉獻給選民服務，奉獻給“中華民國”，她的熱情，還有她這種行動派的能力，都是令人感動之處。



她強調，感謝大家一路相隨、一路相伴來支持韓國瑜，韓因為時間關係，沒有辦法一一來向各位道謝，所以她今天特別幫先生來到現場，來親自表達謝意，也要拜託大家在2020大選，除了“總統”票支持韓國瑜，也要支持所有國民黨提名的“立委”，讓他們當選，讓“立法院”重新回到“中華民國”正軌上。



李提到，過去這麼多年，她都在教育領域上，教育下一代是不分年長年少的民眾，最在意的事情，華人地區對於教育是非常重視，我們常常聽上一代說“我們沒有讀什麼書，就是希望你多讀一點書”，我們就是希望下一代有一個競爭力的未來。



李佳芬告訴在場民眾，現在台灣的局勢，無論是內部還是外部國際局勢，其實是競爭非常激烈，台灣的下一代，我們希望他能夠比我們幸福，我們一定要讓他具備更多的競爭力。



她提到，如果我們讀了書，不懂得做人，以前阿公、阿嬤常常用一句話來罵人“你們讀書是讀到後背嗎？”這代表在我們社會，除了重視讀書，也重視下一代做人的道理。

