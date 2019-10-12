央視網：“龍象共舞”讓兩大東方文明交相輝映

中評社北京10月12日電／國家主席習近平11日在金奈會見印度總理莫迪。習近平主席從下榻飯店驅車前往馬哈巴利普拉姆古寺廟群，莫迪總理在入口處迎接。在深邃星空下的海岸神廟，面對著浩瀚無際的印度洋，習近平主席和莫迪總理暢談中印各自國內發展，交流治國理政經驗，一致認為，中印要相互尊重、相互學習、相互借鑒，攜手實現共同發展繁榮，實現中印兩大文明偉大復興。



文明因交流而多彩，文明因互鑒而豐富。文明交流互鑒，是推動人類文明進步和世界和平發展的重要動力。中印都是擁有幾千年歷史的文明古國，兩國人文交流已經有兩千餘年的歷史。中國的敦煌和印度的那爛陀，堪為兩國人民文化交融互鑒的歷史見證。作為印度文化遺產和建築的傑出代表，馬哈巴利普拉姆古寺廟群見證了中印兩國跨越十幾個世紀的文明交流和悠久的歷史聯繫。



人文交流機制啟動，為“龍象共舞”夯實民意基礎。時間鏡頭拉回到2014年，習近平主席訪印期間與莫迪總理共同啟動了內容豐富的“中國—印度文化交流計劃”，內容覆蓋了旅遊合作、青年互訪、影視交流等領域。在兩國領導人的戰略引領下，中印建立了高級別人文交流機制，並已舉行過兩次會議。今年8月舉行的中印高級別人文交流機制第二次會議，更是簽署了文化、體育、傳統醫藥、博物館等人文領域雙邊合作文件。



民間交流日漸密切，為“龍象共舞”注入強勁動力。國之交在於民相親，民相親在於心相通。當前，印度電影、美食等在中國廣為流行，中國舞蹈、武術、針灸等也深受印度人民喜愛。印度電影《摔跤吧！爸爸》曾在中國熱播，主人公為夢想不懈奮鬥的故事也感動了千千萬萬中國人，體現出兩國人民都重親情、重禮儀，在社會倫理方面具有文化共性。截至目前，中印已建立起14對友省、友城關係，每周有54個航班來往於兩國的各大城市，為“龍象共舞”注入了強勁動力。



“加分效應”逐漸凸顯，為“龍象共舞”築牢根基。發展中印關係，人文交流是“加分項”。近年來，人文交流的“加分效應”逐漸凸顯。當前，大約有1000多家中國企業不斷加大對印度產業園區電子商務等領域的投資，為當地創造了近20萬個就業崗位。2018年，中印雙邊貿易額更是達到了955.4億美元。當前中印兩國在上合組織、金磚國家、二十國集團等多邊平台互動密切。



此次在金奈期間，習近平主席同莫迪總理縱論天下大勢，把脈“龍象共舞”，將為下一階段中印關係發展確定基調、指明方向，無疑也有助於推動中印人文交流不斷深入。作為兩大古老文明，中印兩國有能力、有智慧走出一條相鄰大國友好相處之道。未來，兩國通過開展更廣領域、更深層次的人文交流，必將為雙邊關係發展注入更加持久的推動力，續寫亞洲文明新輝煌。（特約評論員 華言）



（來源：央視網－復興網評）