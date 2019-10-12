中俄“合作-2019”聯合反恐演練啟動

中評社北京10月12日電／中國武警部隊與俄羅斯國民衛隊“合作－2019”聯合反恐演練11日上午在俄羅斯新西伯利亞市近郊舉行。



新華社俄羅斯新西伯利亞10月11日報道，當前，恐怖主義活動日益國際化，已成為影響世界各國安全和發展的重大現實威脅，聯合反恐將成為打擊恐怖主義勢力的重要手段。啟動儀式上，聯演中方領隊、武警部隊參謀部某局副局長劉漁表示，此次演練是落實中俄兩國元首關於兩國發展新時代全面戰略協作夥伴關係的實際舉措，對牽引提升兩支部隊反恐作戰能力、深化交流互鑒、鞏固傳統友誼具有重要現實意義，不針對任何第三方國家或地區。



俄羅斯國民衛隊西伯利亞軍區司令斯特里古諾夫上將表示，這次聯合反恐演練有助於提升作戰技能，探討聯合行動的新形式新方法，提高聯合反恐作戰的有效性，將為增進兩支部隊互信、擴大雙方在國際反恐領域的合作作出重要貢獻。



此次聯演於10月11日開始，為期11天，在俄國民衛隊“戈爾內”訓練中心及周邊地域進行，按照“實戰化、對抗化、基地化”的思路，主要安排聯合反恐基礎技術訓練、戰術協同訓練、綜合對抗演練和理論研討交流等內容。



此次聯合反恐演練，中俄雙方成立聯合指揮部和訓練隊，實行聯合指揮、混合編組、集中組訓，各派58名官兵參加。其中，中國武警部隊派出“獵鷹”突擊隊，俄國民衛隊派出“葉爾馬克”獨立特種作戰部隊。



據悉，此次聯演是中俄兩國同類部隊繼“合作－2007”“合作－2013”“合作－2016”“合作－2017”聯合反恐演訓之後的第五次合作交流，其中“合作－2017”聯合反恐演訓於2017年12月在中國寧夏舉行。

